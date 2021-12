Afgelopen dinsdag is een vrouw binnengedrongen in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

'Dinsdag 7 december is een vrouw omstreeks 17.00 uur binnengedrongen in het Errerahuis', zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. 'Ze heeft een boek en een bos gedroogde bloemen ontvreemd. Toen ze werd betrapt door de conciërge, heeft ze de vlucht genomen. De beelden van de bewakingscamera's worden nu onderzocht om haar te identificeren.'

Volgens de VRT heeft de vrouw mogelijk een computer gehackt, maar daarover heeft het parket geen informatie. De ministerraad van de Vlaamse regering vergadert normaal op vrijdag in het Errerahuis, maar vandaag komt de regering-Jambon samen op het Martelaarsplein.

