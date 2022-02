Op weg naar Brussel zijn enkele honderden deelnemers aan de Franse "Vrijheidskonvooien" aangekomen nabij het Noord-Franse Rijsel waar ze een tussenstop houden, zo heeft een journalist van het Franse persbureau AFP zondag vastgesteld.

De federale politie is waakzaam voor het naderende vrijheidskonvooi. Op verschillende plaatsen aan de grens houdt de federale wegpolitie met mobiele controles de situatie in de gaten. Volgens de laatste berichten zouden een aantal deelnemers aan het konvooi zondagavond verzamelen in Rijsel alvorens de grens met België over te steken. De politie wil in de eerste plaats toezicht houden en pas indien nodig controleren of tussenkomen.

Volgens een journalist van het Franse persbureau AFP zouden enkele honderden deelnemers aan de Franse 'Vrijheidskonvooien' zondagavond verzameld zijn nabij het Noord-Franse Rijsel. Van daaruit zou het konvooi mogelijks zondagavond nog, maar evengoed maandagmorgen de grens oversteken richting Brussel. De federale politie houdt intussen mobiele controles en blijft waakzaam.

'Op dit moment zijn wij vooral bezig met toezicht houden langs invalswegen en grote verkeersassen richting Brussel. Als we chauffeurs tegenkomen die deelnemen aan het konvooi spreken wij hen aan en gaan wij hen informeren. De chauffeurs krijgen ook een flyer mee waar op staat wat kan en wat niet kan', zegt woordvoerster van de federale politie Ann Berger.

Pas als het echt nodig is zal de politie optreden. 'In de eerste plaats treden wij bestuurlijk op. Pas in allerlaatste instantie en in samenspraak met het parket, treden wij gerechtelijk op.' Voorlopig is de situatie aan de grens met Frankrijk rustig en is er nergens sprake van overlast.

Voorlopig is de situatie aan de grens met Frankrijk rustig. Of het konvooi voor grote overlast zal zorgen in ons land, is nog onduidelijk. 'Wij zijn eigenlijk voortdurend alles aan het monitoren en staan ook in nauw overleg met Frankrijk. Momenteel is er sprake van individuele voertuigen die ons land binnenkomen, maar zeker niet in konvooi. Alles lijkt nu rustig te verlopen en wij hopen dat het zo blijft', aldus de federale politie.

De federale politie is waakzaam voor het naderende vrijheidskonvooi. Op verschillende plaatsen aan de grens houdt de federale wegpolitie met mobiele controles de situatie in de gaten. Volgens de laatste berichten zouden een aantal deelnemers aan het konvooi zondagavond verzamelen in Rijsel alvorens de grens met België over te steken. De politie wil in de eerste plaats toezicht houden en pas indien nodig controleren of tussenkomen.Volgens een journalist van het Franse persbureau AFP zouden enkele honderden deelnemers aan de Franse 'Vrijheidskonvooien' zondagavond verzameld zijn nabij het Noord-Franse Rijsel. Van daaruit zou het konvooi mogelijks zondagavond nog, maar evengoed maandagmorgen de grens oversteken richting Brussel. De federale politie houdt intussen mobiele controles en blijft waakzaam. 'Op dit moment zijn wij vooral bezig met toezicht houden langs invalswegen en grote verkeersassen richting Brussel. Als we chauffeurs tegenkomen die deelnemen aan het konvooi spreken wij hen aan en gaan wij hen informeren. De chauffeurs krijgen ook een flyer mee waar op staat wat kan en wat niet kan', zegt woordvoerster van de federale politie Ann Berger. Pas als het echt nodig is zal de politie optreden. 'In de eerste plaats treden wij bestuurlijk op. Pas in allerlaatste instantie en in samenspraak met het parket, treden wij gerechtelijk op.' Voorlopig is de situatie aan de grens met Frankrijk rustig en is er nergens sprake van overlast.Voorlopig is de situatie aan de grens met Frankrijk rustig. Of het konvooi voor grote overlast zal zorgen in ons land, is nog onduidelijk. 'Wij zijn eigenlijk voortdurend alles aan het monitoren en staan ook in nauw overleg met Frankrijk. Momenteel is er sprake van individuele voertuigen die ons land binnenkomen, maar zeker niet in konvooi. Alles lijkt nu rustig te verlopen en wij hopen dat het zo blijft', aldus de federale politie.