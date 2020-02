De socialistische ambtenarenbond ACOD Overheidsdiensten wil nu vrijdag, net voor de start van de krokusvakantie, een eerste keer staken tegen de Vlaamse besparingsplannen.

Volgens algemeen secretaris Jan Van Wesemael is de actie van vrijdag vooral 'een waarschuwingsactie' en zou de hinder beperkt blijven. 'Het gaat nog maar om een startschot, we gaan Vlaanderen nog niet plat leggen', klinkt het.

Er werd gekozen om vrijdag actie te voeren omdat dan ook de cipiers het werk neerleggen tegen de minimale dienstverlening. 'In het Vlaamse regeerakkoord staat er ook een gelijkaardig voorstel voor de bedieners van bruggen en sluizen. Hier noemt men het gegarandeerde dienstverlening', legt Van Wesemael uit.

Hij verwijst ook naar andere pijnpunten in het regeerakkoord, zoals het voornemen om het aantal personeelsleden verder af te bouwen met 1.440 mensen en om de werkingsmiddelen opnieuw met 265 miljoen euro te verminderen. Ook de plannen om het loodswezen te privatiseren en het statutair ambt af te schaffen, vallen slecht.

De impact van de actie nu vrijdag zou relatief beperkt blijven. Volgens Van Wesemael zullen er enkele gerichte acties aan bruggen en sluizen gehouden worden. Mogelijk zijn ook enkele departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid getroffen.

De stakingsoproep geldt niet voor De Lijn en het onderwijs, klinkt het nog. De algemeen secretaris van de socialistische overheidsvakbond waarschuwt dat het nog maar om een eerste actie gaat. Mogelijk volgt er nog meer protest, bij voorkeur in samenspraak met de andere vakorganisaties.

