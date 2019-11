Vrederechter Annemie Robbijns: 'Hoe zou ik in een ivoren toren leven?'

Sofie Mulders Journalist

Het is meer dan haar beroep. Annemie Robijns ís een vrederechter, altijd en overal. Behalve in haar werk en haar kinderen steekt ze ook energie in zichzelf. 'Ik was een zachtgekookt eitje. Door mijn scheiding ben ik mezelf meer gaan ontwikkelen als mens.'

Annemie Robijns: 'Ik krijg vaak de vraag of ik al een vriend heb. Zie ik er nu zo ongelukkig uit?' © Carmen De Vos

Elke week vraagt Knack aan ondernemende Belgen hoe ze lijf en psyche in balans houden.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×