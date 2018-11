'Vragen stellen kan ook kunst zijn'

Wie dezer dagen achteloos het M HKA in Antwerpen binnenstapt (wie komt trouwens achteloos een museum voor hedendaagse kunst binnen?) zal wel vreemd opkijken op de eerste etage. Het hoofdbestanddeel van de tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar James Lee Byars (Detroit 1932-Caïro 1997) bestaat uit parafernalia die de kunstenaar gebruikte voor zijn performances. Doeken, veelal in kunstzijde, zetels, papier, teksten, brieven en video's waren deel van zijn acties. Men is er nog altijd niet uit onder welke categorie kunststrekkingen men deze opvallende, creatieve en spraakmakende figuur moet classificeren.

...