De man die de Ierse politie zaterdag in de haven van Dublin heeft gearresteerd, is de degene die de oplegger met koelcontainer waarin 39 lijken werden ontdekt, naar Zeebrugge heeft gebracht. Dat bevestigt het federaal parket. Drie mensen die in Engeland zijn aangehouden in verband met de zaak, zijn op borg vrijgelaten.

De in Dublin opgepakte man is een Noord-Ier die omwille van andere zaken werd gearresteerd toen hij met zijn vrachtwagen ontscheepte van een ferry die uit Frankrijk kwam.

Volgens berichten in Ierse media gaf hij toe meerdere dagen in Frankrijk te hebben vertoefd.

De politie van het Engelse Essex, die het onderzoek voert naar de 39 lijken in de koelwagen, was in hem geïnteresseerd in verband met de bewegingen die de container heeft gemaakt, luidt het in de Britse pers. De container verhuisde vanuit Zeebrugge naar Engeland.

De 25-jarige vrachtwagenbestuurder verschijnt maandag voor een rechter op beschuldiging van 39-voudige doodslag, samenzwering tot mensensmokkel en hulp bij illegale immigratie, en witwassen van geld

Vrij op borg

Drie mensen die in Engeland zijn aangehouden in verband met de vondst van de 39 lijken, zijn op borg vrijgelaten. Dat heeft Sky News bericht en werd door de Britse politie bevestigd.

Het gaat om een echtpaar uit Warrington in Cheshire en een 48-jarige Noord-Ier die vrijdag waren gearresteerd op verdenking van doodslag en samenzwering voor mensensmokkel.

Het stel is een 38-jarige man en een 38-jarige vrouw. Zij was de laatste bekende eigenaar van de Scania-trekker die in de haven van Purfleet de koelwagen had opgehaald die vanuit Zeebrugge was verscheept. Zij hebben hun onschuld staande gehouden en gezegd de in Bulgarije geregistreerde vrachtwagen vorig jaar te hebben verkocht. Zij zijn vrij op borg tot 11 november.

De Noord-Ier was gearresteerd op de Londens luchthaven Stansted. Hij is tot 13 november vrij op borg.