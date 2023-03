Vraag naar privévluchten stijgt: ‘Vergeet de wilde verhalen over kaviaar en champagne’

Klimaatprotest of niet, de vraag naar vluchten met privévliegtuigen neemt toe. Ondanks een factuur van 1500 à 7500 euro per uur.

Thomas Van Meerbeeck – The Aviation Factory

‘Mensen bellen mij wanneer ze een privéjet nodig hebben. Dat kan op lange of zeer korte termijn. Meestal zijn het zakenlui die voor hun werk reizen en het risico op een vertraagde of geannuleerde lijnvlucht willen uitsluiten. Voor hen is dit extreem efficiënt woon- werkverkeer. Alles is tot in de puntjes verzorgd, maar het blijft meestal puur zakelijk. Vergeet de wilde verhalen over kaviaar en champagne maar. Het merendeel van onze klanten wil een glaasje water, een vers broodje en voldoende rust om zich tijdens de vlucht voor te bereiden op een belangrijke meeting.

Thomas Van Meerbeeck © Debby Termonia

‘Ik ben dag en nacht bereikbaar voor mijn klanten en volg alles van a tot z op. Van de chauffeur die hen thuis oppikt via de gepersonaliseerde catering en kranten aan boord tot de piloot die klaarstaat aan de terminal wanneer ze aankomen. Ik laat niets aan het toeval over. Daar heb je een uitgebreid netwerk voor nodig. In dit vak bestaat het woord “onmogelijk” niet.

‘Vliegreizen liggen tegenwoordig zwaar onder vuur. We doen er alles aan om zo ecologisch mogelijk te werken. Vrijwel alle privéjets vliegen op ecofuel, en ze zitten vol hoogtechnologische snufjes die de druk op de natuur zo klein mogelijk maken. Wanneer we een vliegtuig naar het buitenland sturen om er een klant op te pikken, geven we via Instagram gratis tickets weg voor de heenreis onder de hashtag freejetdrop. Alles is beter dan een vliegtuig leeg te laten opstijgen.’

Dominiek Deman – Luxaviation

‘Het gebruik van privévliegtuigen zit duidelijk in de lift. De overvolle luchthavens en lijnvluchten hebben zakenmensen afgeschrikt. Om besmettingen en quarantaines te vermijden, kozen veel mensen voor privévluchten om tijdens de coronapandemie naar belangrijke meetings te gaan. Die zorgeloze vorm van reizen heeft duidelijk indruk gemaakt. Ook na de coronapiek kiezen steeds meer mensen voor privéjets.

Dominiek Deman © Debby Termonia

‘Het merendeel van de vluchten die we doen zijn zakelijk, maar we zien die mensen ook buiten hun werk terugkomen. Wanneer ze met vakantie gaan of spontaan een kort skireisje boeken, bijvoorbeeld. Ik kan ze geen ongelijk geven. Geen lange wachtrijen aan de incheckbalie, geen securitycheck… Bij ons worden alle ongemakken van het vliegen tot een minimum herleid.

‘Maar onze privéjets worden niet alleen voor luxe- en zakentrips gebruikt. We zetten ze ook geregeld in voor medische of humanitaire missies. Zo hebben we tijdens de coronacrisis een meisje met een zeldzame auto-immuunziekte in allerijl vanuit New York naar België gevlogen. Het Amerikaanse luchtruim was normaal gezien gesloten voor buitenlandse vliegtuigen, maar dankzij onze connecties kregen we toch toestemming om haar op te pikken. In deze branche moet je vaak het onmogelijke doen, en soms gaan we nog een stapje verder.’

Andreas Soen – Privépiloot

‘Ik droomde er altijd al van om piloot te worden. Tijdens mijn opleiding zag het er even niet goed uit: door de pandemie zat de luchtvaartsector in het slop. En toen de lijnvluchten weer opstartten, was er veel onzekerheid. Daarom besloot ik bij een private luchtvaartmaatschappij te solliciteren. Ik werd aangenomen en werk nu, bijna een jaar, als privépiloot.

© Debby Termonia

‘Het grote verschil met de bemanning van lijnvluchten is dat ik geen vliegschema heb. Mijn telefoon kan elk ogenblik rinkelen. Mijn bestemming en het aantal dagen dat ik van huis ben, zijn telkens een verrassing. Daar moet je in dit beroep mee kunnen omgaan. Maar ik heb geen vriendin en woon voorlopig nog bij mijn ouders. Mijn agenda is dus voor 100 procent aanpasbaar.

‘Door deze job heb ik veel geleerd. Vooral op het vlak van communicatie en dienstverlening. Als piloot van een privéjet ben je een soort reisbegeleider. Je zorgt voor de catering aan boord, helpt je passagier bij eventuele vragen en blijft beschikbaar zolang hij of zij dat wil. En dat allemaal met de nodige discretie. De rust en de privacy van mijn passagiers gaan boven alles.’