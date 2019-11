Senator Georges-Louis Bouchez heeft de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen bij de Franstalige liberalen van de MR gewonnen met 44,59 procent van de geldige stemmen. Omdat hij niet de helft van de stemmen heeft gehaald, neemt hij het in de tweede ronde op tegen federaal minister Denis Ducarme, die 25,12 procent haalde.

De tweede ronde van de voorzittersverkiezingen start op 18 november. De stemmen worden op vrijdagnamiddag 29 november geteld op het partijhoofdwartier. De uitslag van de eerste ronde: Georges-Louis Bouchez haalde 6.044 stemmen of 44,59%. Daarna volgen Denis Ducarme met 3.405 stemmen (25,12%), de Luikse eerste schepen Christine Defraigne met 1.899 stemmen (14,01%), Kamerlid Philippe Goffin met 1.521 stemmen of 11,22% en als hekkensluiter Brussels parlementslid Clémentine Barzin met 685 stemmen of 5,05% van de stemmen.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd (33 jaar) wist Georges-Louis Bouchez de steun te krijgen van heel wat 'baronnen' van de Mouvement réformateur, tot grote frustratie van de ervaren Denis Ducarme (46 jaar). In een mededeling toont deze laatste zich verheugd over een twee ronde "ondanks een vorm van mobilisatie van het partijapparaat ten voordele van één kandidaat". Hij ziet hierin een "waarschuwing van de basis van MR aan het partijapparaat".

De tweede ronde moet een opvolger aanduiden voor Charles Michel, die vertrekt naar het voorzitterschap van de Europese Raad. De oud-premier blijft aan het hoofd van de MR tot zijn opvolger is aangeduid. Het dagelijkse bestuur van de partij is in handen van het bureau in samenspraak met de MR-kopstukken in de verschillende regeringen.

In totaal hebben 56,07 procent van de 24.482 stemgerechtigde MR-leden aan de eerste ronde deelgenomen. Er waren 174 blanco en ongeldige stemmen.