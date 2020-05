De voorzittersverkiezingen bij Open VLD hebben een valse start genomen.

Bij de online stemming bleek er een technisch probleem, waardoor de procedure onmiddellijk werd stilgelegd en helemaal opnieuw zal worden overgedaan. Dat meldt Clair Ysebaert, de voorzitter van het Kiescomité maandag.

De verkiezing van de opvolger van Gwendolyn Rutten werd al eens uitgesteld als gevolg van de coronamaatregelen. Maandagmorgen moest de liberale stembusslag dan effectief uit de startblokken schieten, maar een technisch probleem gooide opnieuw roet in het eten.

De stemming gebeurt online en telefonisch. De gerechtsdeurwaarder van kandidaat Egbert Lachaert achterhaalde echter dat er een bug zat in het online systeem. Daarop werd het stemsysteem meteen offline gehaald en de procedure stilgelegd. Op de facebookpagina van Lachaert valt te lezen dat je via verschillende browsers meermaals kon stemmen. 'Een majeur probleem', zegt hij.

Kandidate Els Ampe schoot meteen terug in campagnemodus. Op haar sociale media beweert ze dat de computerproblemen deel zouden kunnen uitmaken van een sabotagepoging. Lachaert en Tommelein doen die versie meteen af als onzin.

Els, ons team heeft een belangrijke bug gevonden en gemeld aan het kiescomité. Je zou beter mee aan de kar trekken om te zorgen dat het systeem waterproof is. Tot hiertoe konden we niet op jouw getuige rekenen om de nodige beveiligingen in te bouwen. Doe iets ipv te tweeten. https://t.co/mCThYgjzko — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) May 18, 2020

Volgens de voorzitter van het Kiescomité is het de bedoeling dat de hele procedure- online en telefonisch - volledig wordt overgedaan. Vanaf wanneer moet snel duidelijk worden. Lachaert dringt aan op een doorlichting van het hele systeem. 'Zolang de rechten van ieder lid en een correcte stembusgang niet kunnen gewaarborgd worden, zal de stemming niet kunnen hervat worden', vindt hij.

