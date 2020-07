PS-voorzitter Paul Magnette liet dinsdagavond optekenen dat zijn partij onder voorwaarden met N-VA aan tafel wil zitten. De reacties op die uitspraak zijn voorzichtig optimistisch.

'We kunnen overwegen om te regeren met de N-VA', aldus Magnette, al voegde hij er wel aan toe dat de Franstalige socialisten niet in eenzelfde project als de vorige Zweedse coalitie willen stappen. 'Ik kan mij geen seconde voorstellen dat we met N-VA doen wat de vorige regering heeft gedaan.'

Waar beiden elkaar misschien wel kunnen vinden, is in eventuele gesprekken over een staatshervorming, liet Magnette verstaan. 'We zien dat de staat vandaag niet meer goed werkt, dat de versnippering van bevoegdheden van een hallucinante complexiteit is', zei hij. De PS-voorzitter wil in dat kader komaf maken met de verdeeldheid: elke bevoegdheid moet ofwel 100 procent regionaal, of wel 100 procent federaal zijn, klonk het.

Partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez, Egbert Lachaert en Joachim Coens proberen al enkele weken een coalitie op poten te zetten die bestaat de huidige regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V, aangevuld met N-VA, sp.a en cdH. De gesprekken over de 'Arizona' verlopen echter moeizaam: de nakende stemming over de versoepeling van de abortuswet in de Kamer strooit roet in het eten - Coens en N-VA-voorzitter Bart De Wever maakten er een regeringszaak van die versoepeling niet goed te keuren - terwijl cdH en sp.a de vorige week nog vriendelijk bedankten voor een eerste vergadering met alle zes partijen.

De PS is momenteel niet betrokken bij die gesprekken, in tegenstelling tot de Vlaamse socialisten dus. Geen vrije keuze, liet Magnette verstaan. 'Onze essentie is ons verantwoordelijkheidsgevoel. We zijn hier niet enkel om te protesteren, dat is wat ons onderscheidt van andere partijen aan de linkerzijde. Wij zijn hier om voorstellen te doen en om die te verdedigen. In essentie zullen wij nooit kiezen voor de oppositie', was de PS-voorzitter duidelijk.

Coens

Een 'positieve zaak' en een 'interessante opening', zo heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens woensdag in de De Ochtend op Radio 1 de opening van Magnette verwelkomd. Coens wil meer duidelijkheid krijgen tegen de nationale feestdag.

Coens voert samen met de voorzitters van MR en Open VLD al enige tijd gesprekken over een nieuwe federale regering. Hij verwelkomt de verklaringen van de PS-voorzitter. 'Ik denk dat het een positieve zaak is. We zijn begonnen met de drie voorzitters van de huidige regering om te kijken wat er mogelijk is op basis van de nota van Paul Magnette en Conner Rousseau.' De twee socialistische voorzitters zeiden dat er geen meerderheid mogelijk is met PS en N-VA, aldus Coens. 'Als daar nu op teruggekomen wordt door de PS, dan vind ik dat een interessante opening.'

Voor Coens is het belangrijk dat bijvoorbeeld ook de PS kan toetreden. De verantwoordelijkheid ligt bij de grootste Franstalige en Nederlandstalige partij, aldus de CD&V-voorzitter. Hij wil zo snel mogelijk weten hoe ernstig de opening van PS is. 'Als ze erbij kan, des te beter, dan hebben we toch misschien tegen 21 juli (nationale feestdag, red.) een positie hoe het verder moet.'

De huidige regering heeft het vertrouwen tot eind september, daarna moet er een nieuwe situatie zijn, met een nieuwe regering met een meerderheid. Volgens Coens moet de organisatie en efficiëntie van de staat bijgesteld worden. Hij is 'vragende partij voor een efficiënte overheid', 'met duidelijke afspraken over wie wat doet'. Magnette had het over eventuele gesprekken over een staatshervorming.

De Roover

Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) reageert voorzichtig, al vindt hij het een goede zaak dat de Franstalige socialist twee noodzakelijke punten heeft aangesneden, namelijk dat er moet gepraat worden en dat de staatsstructuur aan een serieuze hervorming toe is.

De Roover wil bewust niet te veel reactie kwijt op de uitspraken van Magnette. 'Met verklaringen aan de media zijn al meer kansen verknoeid dan gecreëerd.' Dat de PS-voorzitter bereid is aan tafel te gaan zitten met de N-VA, is op zich geen oplossing, maar wel een noodzakelijke stap om tot een oplossing te komen, aldus De Roover. Hij voegt er wel aan toe dat beide partijen maanden geleden al hadden kunnen gaan samenzitten over de inhoud. De Kamerfractieleider stelt ook vast dat Magnette het over een staatshervorming had.

'Ik denk dat de voorbije tijd niemand blind is geweest voor de bevestiging van onze analyse dat onze staatsstructuur slecht ineen zit. De coronacrisis heeft dat pijnlijk geïllustreerd. Misschien zijn er intussen nog een aantal ogen geopend.' 'De bereidheid om te gaan praten, is natuurlijk maar een begin', blijft De Roover voorzichtig. Er zijn sinds de verkiezingen immers nog 'openingetjes' geweest, maar even vaak werd de deur dichtgeklapt.

'We kunnen overwegen om te regeren met de N-VA', aldus Magnette, al voegde hij er wel aan toe dat de Franstalige socialisten niet in eenzelfde project als de vorige Zweedse coalitie willen stappen. 'Ik kan mij geen seconde voorstellen dat we met N-VA doen wat de vorige regering heeft gedaan.' Waar beiden elkaar misschien wel kunnen vinden, is in eventuele gesprekken over een staatshervorming, liet Magnette verstaan. 'We zien dat de staat vandaag niet meer goed werkt, dat de versnippering van bevoegdheden van een hallucinante complexiteit is', zei hij. De PS-voorzitter wil in dat kader komaf maken met de verdeeldheid: elke bevoegdheid moet ofwel 100 procent regionaal, of wel 100 procent federaal zijn, klonk het. Partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez, Egbert Lachaert en Joachim Coens proberen al enkele weken een coalitie op poten te zetten die bestaat de huidige regeringspartijen MR, Open VLD en CD&V, aangevuld met N-VA, sp.a en cdH. De gesprekken over de 'Arizona' verlopen echter moeizaam: de nakende stemming over de versoepeling van de abortuswet in de Kamer strooit roet in het eten - Coens en N-VA-voorzitter Bart De Wever maakten er een regeringszaak van die versoepeling niet goed te keuren - terwijl cdH en sp.a de vorige week nog vriendelijk bedankten voor een eerste vergadering met alle zes partijen. De PS is momenteel niet betrokken bij die gesprekken, in tegenstelling tot de Vlaamse socialisten dus. Geen vrije keuze, liet Magnette verstaan. 'Onze essentie is ons verantwoordelijkheidsgevoel. We zijn hier niet enkel om te protesteren, dat is wat ons onderscheidt van andere partijen aan de linkerzijde. Wij zijn hier om voorstellen te doen en om die te verdedigen. In essentie zullen wij nooit kiezen voor de oppositie', was de PS-voorzitter duidelijk.CoensEen 'positieve zaak' en een 'interessante opening', zo heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens woensdag in de De Ochtend op Radio 1 de opening van Magnette verwelkomd. Coens wil meer duidelijkheid krijgen tegen de nationale feestdag.Coens voert samen met de voorzitters van MR en Open VLD al enige tijd gesprekken over een nieuwe federale regering. Hij verwelkomt de verklaringen van de PS-voorzitter. 'Ik denk dat het een positieve zaak is. We zijn begonnen met de drie voorzitters van de huidige regering om te kijken wat er mogelijk is op basis van de nota van Paul Magnette en Conner Rousseau.' De twee socialistische voorzitters zeiden dat er geen meerderheid mogelijk is met PS en N-VA, aldus Coens. 'Als daar nu op teruggekomen wordt door de PS, dan vind ik dat een interessante opening.' Voor Coens is het belangrijk dat bijvoorbeeld ook de PS kan toetreden. De verantwoordelijkheid ligt bij de grootste Franstalige en Nederlandstalige partij, aldus de CD&V-voorzitter. Hij wil zo snel mogelijk weten hoe ernstig de opening van PS is. 'Als ze erbij kan, des te beter, dan hebben we toch misschien tegen 21 juli (nationale feestdag, red.) een positie hoe het verder moet.' De huidige regering heeft het vertrouwen tot eind september, daarna moet er een nieuwe situatie zijn, met een nieuwe regering met een meerderheid. Volgens Coens moet de organisatie en efficiëntie van de staat bijgesteld worden. Hij is 'vragende partij voor een efficiënte overheid', 'met duidelijke afspraken over wie wat doet'. Magnette had het over eventuele gesprekken over een staatshervorming. De RooverKamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) reageert voorzichtig, al vindt hij het een goede zaak dat de Franstalige socialist twee noodzakelijke punten heeft aangesneden, namelijk dat er moet gepraat worden en dat de staatsstructuur aan een serieuze hervorming toe is.De Roover wil bewust niet te veel reactie kwijt op de uitspraken van Magnette. 'Met verklaringen aan de media zijn al meer kansen verknoeid dan gecreëerd.' Dat de PS-voorzitter bereid is aan tafel te gaan zitten met de N-VA, is op zich geen oplossing, maar wel een noodzakelijke stap om tot een oplossing te komen, aldus De Roover. Hij voegt er wel aan toe dat beide partijen maanden geleden al hadden kunnen gaan samenzitten over de inhoud. De Kamerfractieleider stelt ook vast dat Magnette het over een staatshervorming had. 'Ik denk dat de voorbije tijd niemand blind is geweest voor de bevestiging van onze analyse dat onze staatsstructuur slecht ineen zit. De coronacrisis heeft dat pijnlijk geïllustreerd. Misschien zijn er intussen nog een aantal ogen geopend.' 'De bereidheid om te gaan praten, is natuurlijk maar een begin', blijft De Roover voorzichtig. Er zijn sinds de verkiezingen immers nog 'openingetjes' geweest, maar even vaak werd de deur dichtgeklapt.