De Democratische senator van Minnesota Amy Klobuchar doet niet langer een gooi naar het presidentschap.

Dat melden de Amerikaanse media. Ze had in de eerste vier voorverkiezingen maar zeven afgevaardigden verzameld.

Met ook Pete Buttigieg die in de nacht van zondag op maandag uit de race stapte, blijven er aan Democratische kant nog vijf kandidaten over.

