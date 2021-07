De Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) toont zich donderdag tevreden over de vooruitgang die geboekt is in de gesprekken met de overheid. Van een akkoord is nog geen sprake.

De USPR, de organisatie achter de drie hongerstakingen in het Brusselse van mensen zonder papieren, verwijst naar een ontmoeting, woensdag, met Freddy Roosemont, directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, en de kabinetschef van bevoegd staatssecretaris Sammy Mahdi.

Er werd een grondige discussie gevoerd 'over de mogelijkheid om bepaalde hindernissen voor de toekenning van een verblijfsvergunning weg te nemen, net als over 'uitzonderlijke omstandigheden' die ingeroepen kunnen worden'. Roosemont zou, nog volgens USPR, 'het realisme van de USPR-voorstellen benadrukt hebben'. De organisatie wacht nu op 'duidelijke startgaranties en de opvolging van dossiers'.

Op 23 mei begon de hongerstaking van de sans-papiers in de Brusselse Begijnhofkerk en lokalen op de campussen van de VUB en ULB. De situatie voor de hongerstakers dreigt uitzichtloos te worden, want de federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie laat keer op keer weten niet te willen ingaan op de vraag om collectieve regularisatie. Donderdag gaf Mahdi in de Kamer aan dat hij de strijd tegen economische uitbuiting hoog op de agenda plaatst binnen de regering.

