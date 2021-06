Vooruit wil bij de volgende verkiezingen in 2024 een pilootproject organiseren om digitaal stemmen mogelijk te maken. Kamerfractieleider Melissa Depraetere dient daarvoor een resolutie in.

Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Momenteel kunnen stemmen in de regel enkel in het kieshokje worden uitgebracht, maar daar willen de Vlaamse socialisten verandering in brengen.

Pilootproject

'Mensen die in het buitenland wonen, moeten telkens weer een hele molen aan paperassen afwerken. Ook wie minder mobiel is of op zondag werkt, geraakt moeilijk tot in het kieshokje', zegt Melissa Depraetere. De fractieleider van Vooruit dient in de Kamer een resolutie in om een online stemsysteem mogelijk te maken.

Vooruit wil bij de volgende verkiezingen in 2024 een pilootproject organiseren in een aantal gemeenten. Bij de verkiezingen in 2029 zou dit worden uitgebreid, zodat in 2034 iedereen de kans heeft om online te stemmen. 'Met alle mogelijkheden die er vandaag zijn, moeten we dat kunnen realiseren. Maar dan moeten we nu schakelen', zegt Depraetere.

Integriteit

Wetenschappers van de universiteiten van Leuven en Brussel bogen zich onlangs over de mogelijke invoering van een digitaal stemsysteem. Daaruit bleek dat de opkomst hoger zou liggen, omdat de stemming over meerdere dagen zou plaatsvinden.

Toch raadden ze aan om de stemming slechts deels digitaal te maken, en ook enkel voor specifieke groepen, zoals de Belgen die in het buitenland wonen. 'Qua integriteit blijft het stemhokje nog altijd het veiligst. Dat is dus de beste garantie voor onze democratie', zegt professor Bart Preneel (KU Leuven).

