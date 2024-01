Vooruit wil het N-VA onmogelijk maken om voor Vlaams Belang te kiezen

‘Alleen wij zijn groot genoeg om te zorgen dat N-VA niet kan kiezen voor Vlaams Belang.’ Dat zei Vooruit-voorzitster Melissa Depraetere zondag tegenover tweeduizend leden op de nieuwjaarsreceptie van de partij in Brugge. Ze wil van de strijd tegen extreemrechts dé inzet van de verkiezingen maken. ‘Juni ’24 is geen gewone verkiezing. Juni ’24 is een keerpunt dat onze toekomst gaat bepalen.’

‘Alleen wij kunnen verhinderen dat we na 9 juni wakker worden in een extreemrechtse nachtmerrie’, zei Depraetere in haar speech. Als N-VA en Vlaams Belang samen een meerderheid hebben, zullen ze niet aarzelen om een Vlaamse regering te vormen, vrezen de socialisten.

Ze willen dus groot genoeg blijven om dat te verhinderen, hoewel ze in de jongste peiling terugvielen tot 13,2 procent. ‘Ik had verwacht dat die peiling erger zou zijn’, zei Depraetere later op de receptie. ‘Maar Conner Rousseau heeft iets opgebouwd en dat is niet weg.’

De partij wil dus graag meebesturen op Vlaams niveau, ook als daarvoor geen drie, maar vier partijen nodig zijn. ‘Niet om het beleid van de huidige regering voort te zetten, dan doen we niet mee’, zei Depraetere. ‘Maar als er een hervormingsagenda komt, kan het wel met vier.’

Op federaal niveau passen de socialisten voor een slepende communautaire discussie. ‘De staatsstructuur kan efficiënter worden gemaakt, dus een staatshervorming kan wel voor ons’, zei Depraetere. ‘Maar dan moet het snel gaan. En als we N-VA nu al horen praten over een zakenkabinet, ziet het daar niet naar uit. We staan voor veel te grote uitdagingen om de boel voor lange tijd stil te leggen.’

De prioriteiten die de partij zelf wil leggen zijn koopkracht, zorg en onderwijs. ‘Veel mensen koppelen die koopkracht aan migratie, daardoor haalt Vlaams Belang momenteel ook zo veel stemmen’, zei Depraetere.

In het voorjaar stelde de partij haar plannen rond migratie al voor. Vooruit wil de legale arbeidsmigratie opschorten met landen die niet actief meewerken aan terugkeer. ‘Dat terugkeerbeleid wordt dé uitdaging voor de volgende federale regering’, besloot de voorzitster zondag