Vooruit wil energieleveranciers verplichten om voorschotten te verlagen

Vooruit wil de energieleveranciers verplichten om de voorschotfacturen en energiecontracten meteen in prijs te verlagen nu de energieprijzen dalen. Dat heeft fractieleidster Melissa Depraetere donderdag gezegd tijdens het vragenuurtje in de Kamer. Ze dient daarvoor ook een wetsvoorstel in.

De energieprijzen op de internationale markten dalen al weken, maar mensen voelen daar op dit moment maar weinig van omdat de voorschotfacturen niet mee zakken, stelt Depraetere. ‘Nochtans kunnen die facturen vandaag al omlaag. Als de prijzen stijgen laten de leveranciers die voorschotten meteen volgen, omgekeerd doen ze dat natuurlijk niet.’ Depraetere wil de leveranciers nu verplichten om de voorschotten meteen aan te passen als de prijzen dalen. ‘Mensen moeten het verschil nu voelen, en niet pas bij de eindfactuur.’

Volgens premier Alexander De Croo kijkt de regering er nauw op toe dat de facturen nu effectief in prijs dalen. ‘Burgers kunnen niet de financierders spelen van de energiebedrijven.’ Volgens de eerste minister zullen minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) daarover binnenkort samenzitten met de leveranciers.