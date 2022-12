Rousseau: ‘Vooruit is de leider op links én in het centrum’

De partij Vooruit vervroegt haar voorzittersverkiezingen met een half jaar.

Normaal gezien zouden de voorzittersverkiezingen in het najaar van 2023 plaatsvinden, maar dan zouden ze pal in de campagne voor de verkiezingen van 2024 vallen. Daarom ging het partijcongres van Vooruit zaterdag in op een voorstel van voorzitter Conner Rousseau om die voorzittersverkiezingen met zes maanden te vervroegen.

Rousseau en zijn running mate Funda Oru werden in november 2019 verkozen aan het hoofd van de Vlaamse socialisten, toen nog de sp.a. Het was al bekend dat ze kandidaat waren om zichzelf op te volgen.

Tegenkandidaat

Het probleem is dat de nieuwe verkiezingen dus ook rond november 2023 zouden plaatsvinden, een moment waarop de partijen zich al volop aan het klaarstomen zijn voor de verschillende verkiezingen in de lente van 2024. Daarom stelde Rousseau zijn congres voor de interne verkiezingen met een half jaar te vervroegen, ‘zodat we tegen de zomer van 2023 klaar zijn met ons intern huiswerk. ‘En zodat we al onze energie een jaar lang kunnen richten op het winnen van de verkiezingen.’

De leden volgden dat voorstel massaal. Het is afwachten of er een tegenkandidaat zal opduiken. Onder het voorzitterschap van Rousseau is Vooruit van een historisch laagtepunt in de peiling weer goed voor zowat 16 procent én Rousseau zelf geldt als een van de populairste politici van het moment. ‘Vooruit is na drie jaar de leider op links én de leider op het centrum’, aldus Rousseau.

Vergis u niet: als Vlaams Belang en N-VA samen een meerderheid hebben in het Vlaams parlement, en het land daardoor volledig blokkeert, dan kan niemand voorspellen wat er gaat gebeuren.

Opvallend was de waarschuwing voor een regering met Vlaams Belang na 2024. ‘Een Vlaamse regering met extreem-rechts is geen science fiction meer’, luidde het. ‘En vergis u niet: als Vlaams Belang en N-VA samen een meerderheid hebben in het Vlaams parlement, en het land daardoor volledig blokkeert, dan kan niemand voorspellen wat er gaat gebeuren. Ook (N-VA-voorzitter) Bart De Wever niet. Dan kunnen we alleen nog hopen dat ons land niet volledig kopje-onder gaat.’

Hongarije aan de Noordzee

Rousseau haalde de voorbeelden aan van Italië en van Polen en Hongarije, ‘waar extreem-rechts al jaren bestuurt, ten koste van de vrijheid, de privacy en de welvaart van werkende mensen. Vlaanderen mag niet dezelfde weg opgaan. Vlaanderen wordt niet het Hongarije aan de Noordzee.’

Vlaams Belang profileert zich in Vlaanderen als een sociale partij. De voorzitter onderstreepte echter dat stemmen voor extreem-rechts nog nooit een oplossing is geweest en dat de oplossing wel van Vooruit gaat komen. ‘Extreem-rechts zegt wel dat het opkomt voor de gewone mensen. Maar als puntje bij paaltje komt, geven ze geen zak om gewone mensen’, luidde het. “Eigenlijk zijn zij de vrienden van de multinationals, de vrienden van de middeleeuwse conservatieven, de vrienden van Poetin en andere dictators.’