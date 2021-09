Het wetsvoorstel van Vooruit dat een vorm van draagmoederschap legaliseert, krijgt prioriteit in de Kamer. Een strikte medische en juridische omkadering beschermt zowel de draagmoeder als de wensouders. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad donderdag.

In België is draagmoederschap niet verboden, maar de draag­moeder blijft de wettelijke moeder. Het betekent dat het kind voor adoptie moet worden afgestaan. Dat kan pas twee maanden na de geboorte, de zware procedure sleept tot twee jaar aan. In de praktijk leidde dat al geregeld tot drama's.

Het voorstel biedt alleen een ­juridische omkadering voor hoogtechnologisch draagmoederschap, wat een in-vitrobevruchting impliceert. Voor Vooruit mag de draagmoeder geen genetisch materiaal leveren. Zo verkleint de kans dat ze het kind uiteindelijk niet afstaat. De procedure staat open voor al dan niet gehuwde koppels, ongeacht het geslacht, maar moet plaatsvinden in een ­erkende fertiliteitskliniek. Zowel de draagmoeder als de wensouders moeten aan welomschreven voorwaarden voldoen.

De partij geeft het voorstel een prioritaire status mee, waardoor het dit politieke jaar zeker wordt aangesneden. Het wetsvoorstel is een primeur, al werkt ook Open VLD aan een initiatief. CD&V is bereid tot een gesprek, maar benadrukt dat een consensus tussen de zeven regeringspartijen noodzakelijk is.

