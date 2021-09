Meerderheidspartij Vooruit legt bij de start van het parlementaire jaar vier voorstellen op tafel rond werkgelegenheid waar de federale regering prioritair werk van moet maken.

Meerderheidspartij Vooruit legt bij de start van het parlementaire jaar vier voorstellen op tafel rond werkgelegenheid waar de federale regering prioritair werk van moet maken. Die volgen op de werkgelegenheidsconferentie die de voorbije twee dagen plaatsvond. Een van de maatregelen is de strijd tegen misbruik van dagcontracten.

'Een goede job is een job die goed betaalt, werkbaar is, met genoeg tijd voor de andere zaken die het leven de moeite maken en waar je je veilig en gewaardeerd voelt. In elke fase van het leven', zegt Kamerlid Anja Vanrobaeys. 'Bepaalde maatregelen om dat te regelen hebben te lang op zich laten wachten. Het is tijd voor actie.'

Een van die acties is het structureel gebruik van dagcontracten aan banden leggen. Vooruit wil boetes opleggen voor bedrijven die misbruik maken van dagcontracten. En er moet automatisch een vast contract volgen wanneer iemand na twee maanden op de drie bij dezelfde werkgever aan de slag is met een dagcontract.

Om de toename van het aantal langdurig zieken een halt toe te roepen, schuift Vanrobaeys preventieve maatregelen naar voren. Het gaat om tijdskrediet voor wie het omwille van gezondheidsredenen iets rustiger aan wil of moet doen. Op die manier is de kans een stuk kleiner dat een persoon onmiddellijk en volledig uitvalt, luidt de redenering.

Daarnaast wil ze het ook mogelijk maken deeltijdse tewerkstelling te combineren met deeltijds leefloon zodat iemand geleidelijk de overgang naar werk kan maken en de drempel naar de arbeidsmarkt verlaagt. 'Door ervoor te zorgen dat de mentale gezondheid niet onderuit gaat omwille van de druk en de job, moeten we werknemers de ruimte geven om deels gas terug te nemen, om daarna zich weer ten volle te kunnen smijten.'

Daaraan gekoppeld dient Vooruit een resolutie in met de vraag een kader te maken voor telewerk. Dat moet een volwaardig onderdeel worden van de nieuwe manier van werken. Tot slot wil de partij werk maken van een individuele opleidingsrekening, waardoor elke werknemer een afdwingbaar recht op opleiding krijgt.

