De directie van het Gentse kunstencentrum Vooruit is niet te spreken over de naamsverandering van SP.A. De Vlaamse socialisten willen binnenkort onder die naam naar de kiezer trekken. Maar domeinnamen, sociale media-kanalen en hashtags zijn vandaag in het bezit van de vereniging, die zich al 40 jaar profileert als onafhankelijk en progressief. 'We wisten, net als vele andere mensen, dat de Vlaamse socialisten op zoek waren naar een nieuwe naam', zegt coördinator Mieke Dumont. 'Maar niet dat het dit zou zijn.'

Het kunstencentrum zegt de partijleiding aan te zullen spreken over de beslissing en ziet ook gelijkenissen met de branding en de huisstijl onder de nieuwe naam. 'We gaan bekijken hoe we onze naam kunnen beschermen. Dit zal tot veel verwarring leiden', zegt Dumont. 'Het is geen goede zaak en het schaadt onze onafhankelijkheid en uitstraling.'

De Vooruit-directie vreest ervoor dat het publiek onterecht politieke verbanden zal veronderstellen. 'We kiezen voor het onafhankelijke, maar ook het progressieve. Dat is nog iets anders dan 'socialistisch' voor alle duidelijkheid en het heeft erin geresulteerd dat wij erkend zijn als een van de grote Vlaamse kunstinstellingen.'

De plotse beslissing is niet doorgesproken met de directie, klinkt het. 'Het was wel netjes geweest moesten ze dat gedaan hebben', vindt Dumont. 'Maar ook dat ze geluisterd zouden hebben naar onze argumenten.' De organisatie sluit juridische stappen niet uit.

Vlaams Belang kan zich ook niet plots Ancienne Belgique noemen

'We zijn onze onafhankelijkheid kwijt en worden letterlijk geïncorporeerd', vindt Dumont, die vindt dat de gang van zaken haaks staat op bepaalde waarden binnen de coöperatieve, zoals samenwerking, bottom-up-doorstroming en de ontzuiling. De naamsovername kan volgens haar ook problemen geven voor samenwerkingen met partners in België en het buitenland.

Daar zou iemand zonder voorkennis het verband kunnen leggen tussen het kunstencentrum en de politieke partij. 'Stel u voor dat het Vlaams Belang morgen haar naam verandert in Ancienne Belgique', vergelijkt Dumont. 'Dat gaat niet.'

De naam Vooruit is onlosmakelijk verbonden met het socialistisch verleden. De beweging is in 1913 ontstaan vanuit de toenmalige BWP (Belgische Werklieden Partij) maar werd begin de jaren '90 erkend als onafhankelijk kunstencentrum.

De naamsverandering die sp.a woensdag aankondigt was voorzien in het toekomstplan voor de partij dat in juni door de partijleden werd goedgekeurd. Deze week zette het partijbureau unaniem het licht op groen om met de naam Vooruit aan de slag te gaan. In december moet de operatie rond zijn.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau sust Conner Rousseau meent dat de naamsverandering van zijn partij tot Vooruit geen probleem hoeft te zijn voor het gelijknamige kunstencentrum in Gent. 'Ik denk dat mensen het onderscheid kunnen maken en dat we in harmonie kunnen samenleven', zei hij donderdag in het Radio 1-programma De Ochtend. 'Iedereen is vrij om juridische stappen te nemen', reageerde Rousseau in 'De Ochtend'. 'Maar ik denk dat kunstencentrum Vooruit een sterke reputatie heeft opgebouwd en dat mensen wel degelijk het onderscheid kunnen maken.' 'De naam is echter al heel wat ouder dan 82 en komt uit de socialistische beweging', zegt Rousseau, die benadrukt dat hij hierover 'geen polemiek wil voeren op de radio'. 'Ik ben ervan overtuigd dat we in harmonie kunnen samenleven.

