Vooruit (Gent) over verstrenging lage-emissiezones: ‘Onaanvaardbaar en asociaal’

De Gentse afdeling van Vooruit wil niet weten van een verstrenging van de lage-emissiezones zonder dat er een alternatief is. ‘Onaanvaardbaar en asociaal’, luidt het verdict van de lokale voorzitter, gemeenteraadslid en Kamerlid Joris Vandenbroucke, over de timing van de Vlaamse regering voor het uitdoven van de verbrandingsmotor in de betrokken steden.

De Morgen schrijft donderdag dat in de lage-emissiezones van Antwerpen en Gent vanaf 2031 geen dieselwagens meer toegelaten worden. Vanaf 2035 worden ook wagens op benzine gebannen. Voor het eerst is een datum vastgelegd door de Vlaamse regering. De verstrenging gaat een jaar later in dan eerst voorzien.

Joris Vandenbroucke stelt dat de Vlaamse regering – steden mogen kiezen of ze een LEZ invoeren, maar Vlaanderen legt de criteria vast – beslist om wagens met verbrandingsmotor op termijn te weren, terwijl De Lijn anderzijds in Gent in het busaanbod schrapt. ‘De Vlaamse regering pakt mensen hun auto af zonder te voorzien in een alternatief. Dat is asociaal. Of is het de bedoeling dat sommige mensen zich niet meer kunnen verplaatsen?’

Vooruit zegt zich bewust te zijn van de impact op de luchtkwaliteit, maar voegt eraan toe dat uit eerder onderzoek naar de effecten van een lage-emissizone ook bleek dat de zwaarste inspanning moet geleverd worden door de laagste inkomens.

De vlaamse socialisten willen daarom een ‘een beleid waarin de overheid haar verantwoordelijkheid neemt door te investeren in betaalbare alternatieven voor de auto’. ‘Om te beginnen in meer en beter openbaar vervoer. Zodat duurzame verplaatsingen haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen’, dixit Joris Vandenbroucke.

Om de sociale kritiek te pareren, komen er ook bijkomende sociale correcties, schrijft De Morgen nog. Zo mogen steden sociale tarieven toepassen. Ook kunnen mantelzorgers en personen met een handicap een uitzondering aanvragen.