Regeringspartijen Vooruit en PS willen dat er snel een verbod komt op de verkoop van energiecontracten aan de deur.

'Het akkoord over de energiefactuur zal veel mensen helpen. Nu moeten we ook misleidende verkooptechnieken tegengaan. Energie is een basisrecht', zegt Kamerlid Melissa Depraetere.

Energieleveranciers moeten zich nu al aan een gedragscode houden bij het benaderen van consumenten, maar toch daalt het aantal klachten over bepaalde verkooptechnieken niet, zeggen de twee partijen donderdag in een gezamenlijk persbericht. Huis-aan-huisverkoop komt volgens hen vaak opdringerig over en niet elke verkoper is altijd even eerlijk, waardoor er misstanden ontstaan.

Hun voorstel om de verkoop van energiecontracten aan de deur te verbieden is niet nieuw, maar Vooruit en PS grijpen de huidige hoge energieprijzen aan om hun vraag voor een verbod kracht bij te zetten. Ze dienen hun voorstel nu opnieuw, met hoogdringendheid, in. 'Voor ons is dit belangrijk op het vlak van consumentenbescherming', zegt Lesli Leoni (PS).

Mensen beschermen

'Vooral kwetsbare gezinnen en bejaarden laten zich te dure energiecontracten aansmeren wanneer een verkoper aan hun deurbel hangt. Zeker met de stijgende energieprijzen moeten we mensen zo goed mogelijk beschermen. Het is aan een sterke overheid om de mensen te beschermen', zegt Melissa Depraetere. 'Het akkoord over de energiefactuur is een erg belangrijke stap en zal veel mensen helpen. Nu moeten we ook misleidende verkooptechnieken tegengaan. Energie is een basisrecht.'

Binnenkort - volgende maand al, volgens Vooruit en PS - zet ons land de Europese omnibusrichtlijn om, die het consumentenrecht versterkt. De socialistische partijen willen die gelegenheid aangrijpen om het verbod dan al in te voeren.

