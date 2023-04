Geen job? Dan een ‘basisbaan’, zegt Vooruit

Werkzoekenden moeten veel actiever begeleid worden richting een job, maar wie dan na twee jaar lang nog altijd werkzoekende blijft moet een ‘basisbaan’ aannemen, of verliest zijn of haar uitkering. Dat zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die in de aanloop naar 1 mei een resem voorstellen lanceert om meer mensen aan het werk te krijgen.

Wie vandaag werkloos is, wordt in de regel van nabij opgevolgd door de Vlaams arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Alleen strookt dat niet met de realiteit, zegt Rousseau. ‘Minder dan 5 procent van de werkzoekenden volgde het voorbije jaar een opleiding en slechts 13 procent moest het voorbije jaar op verplichte sollicitatie. (…) Mensen worden niet kordaat genoeg naar een job toegeleid.’

Dat moet voor Vooruit anders. Rousseau pleit ervoor om werkzoekenden veel actiever te begeleiden, met de ‘basisbaan’ als sluitstuk. Concreet: wie werkloos wordt, moet van de VDAB per maand één jobaanbieding krijgen en zelf twee keer solliciteren. Om de vier maanden volgt een evaluatie, waarna de VDAB een opleiding kan opleggen. Wie weigert, riskeert een sanctie, zoals het verlies van de werkloosheidsuitkering voor enkele weken. Na acht maanden kan er een opleiding tot een knelpuntberoep worden opgelegd. Leidt dat alles na twee jaar nog altijd niet tot een job, dan biedt de VDAB een ‘basisbaan’ aan die de werkzoekende moet aannemen. Doet hij of zij dan niet, dan vervalt de werkloosheidsuitkering.

De ‘basisbanen’ kunnen allerhande jobs zijn bij onder meer de groendienst van de gemeente, sportclubs, vrijetijdsverenigingen, in het onderwijs of de zorg. Rousseau ziet ze als ‘een tussenstation om op de arbeidsmarkt actief te zijn en bij te dragen aan de welvaartsstaat, mét een volwaardige sociale bescherming’. Daarom zouden werkzoekenden er beginnen aan een minimumloon, maar worden er ook opleidingen op de werkvloer voorzien.

Het voorstel van Rousseau maakt deel uit van een pakket van voorstellen om meer mensen aan het werk te helpen en houden. Dat omvat onder meer ook ideëen rond een verbetering van de balans tussen werk en privé en om het financiële verschil tussen werken en niet werken te vergroten, en stelt de Vooruit-voorzitter donderdag voor op een persconferentie.