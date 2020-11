Voormalig politicus Willy Kuijpers is dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden. Kuijpers was een van de boegbeelden van de Volksunie.

Hij was jarenlang burgemeester van Herent en zetelde in verschillende parlementen.

Kuijpers werd in brede kring gerespecteerd. Dat blijkt ook uit de vele loftuitingen die via de sociale media de wereld worden ingestuurd. 'Een Vlaams-nationalist in hart en nieren. Een doorzetter, altijd rechtdoor, een schitterende metgezel', tweet Vlaams minister-president Jan Jambon. N-VA-voorzitter Bart De Wever prijst Kuijpers voor zijn 'levenslange inzet voor een zelfstandig Vlaanderen' die 'ons zal blijven inspireren'. Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft het dan weer over een 'idealist met een ongelooflijke verdienste voor het emancipatorische Vlaams (inter)nationalisme, de VU en de N-VA als gemeenschapspartij.'

De woorden van lof zijn niet enkel afkomstig uit Vlaamsnationale hoek. Ook de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) prijst Kuijpers als een fijne en humoristische man, die er steeds was voor zijn inwoners en 100 procent voor zijn idealen ging. Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) laat weten 'heel warme herinneringen' te bewaren aan Willy Kuijpers. 'Hij was enorm gedreven, met een grote sociale bewogenheid en diepe politieke overtuigingen. In persoonlijke contacten was hij heel innemend, en stond hij altijd klaar met een woord van aanmoediging, over de partijgrenzen heen.' Sp.a-senator Bert Anciaux, die zelf een VU-verleden heeft, herinnert Kuijpers als zijn 'gids en voorbeeld' en een 'warme vriend'. CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft het over een man met het hart op de juiste plaats.

Overtuigd Vlaamsgezind

Kuijpers werd op 1 januari 1937 geboren in Leuven. Hij groeide op in de buurt van het Sint-Jacobsplein, een omgeving die toendertijd bekend stond als de 'armenwijk'. Kuijpers werd regent Germaanse talen en studeerde ook aan het Institut de Phonétique van de Parijse Sorbonne en aan het Institute of Language in Bournemouth (Groot-Brittannië).

Op politiek vlak was Kuijpers overtuigd Vlaamsgezind. Zijn grote voorbeelden waren de VU'ers Clemens Daenen en Maurits Coppieters. Kuijpers onderschreef hun toenmalige pleidooi voor het federalisme en besloot zelf ook de stap naar de Volksunie te zetten. Zijn eerste politieke mandaat bekleedde hij in 1970, toen hij gemeenteraadslid werd in Herent.

De volgende jaren zou Kuijpers in zowat alle parlementen zetelen. In 1971 deed de VU'er zijn intrede in de Kamer. Hij zou er tot 1984 blijven, om nadien de overstap te maken naar het Europees Parlement. In 1989 werd hij verkozen in de Senaat. Zijn nationale politieke carrière zou Kuijpers afsluiten in het Vlaams parlement. Hij ging er zetelen in 1994, maar mede omwille van gezondheidsproblemen gaf hij er na drie jaar de brui aan.

Willy Kuijpers © Belga

Kuijpers was in 1993 een eerste keer getroffen door een dubbele hartaanval. Tien jaar later volgde een nieuw infarct. Na zijn afscheid van de nationale politiek legde Kuijpers zich volledig toe op Herent, waar hij sinds 1995 burgemeester was. Helemaal van het toneel verdween hij evenwel nooit. Ook vanuit Vlaams-Brabant zou hij nog met de regelmaat van de klok opinies over nationale en internationale thema's de wereld insturen.

Op sandalen door het leven

Kuijpers was immers een charismatisch en non-conformistisch man, die op sandalen door het leven ging en lak had aan de dresscode van de gemiddelde politicus. Hij was ook een activist, die over de landsgrenzen heen ijverde voor mensenrechten en het zelfbeschikkingsrecht. Niet enkel voor de Vlamingen, maar ook voor Catalanen, Basken, Schotten, Noord-Ieren, Koerden of Kosovaren stond hij (vaak letterlijk) op de barricades. Meermaals belandde hij in het buitenland in de cel en werd hij het land uitgezet. In het Spanje van dictator Franco mocht hij niet meer binnen.

Toen de Volksunie rond de eeuwwende dreigde te verbrokkelen, weigerde hij partij te kiezen voor N-VA of Spirit en steunde de Niet Splitsen-groep van Johan Sauwens. Ook op het thuisfront trok hij die lijn door. Bij de Herentse gemeenteraadsverkiezingen van 2006 trokken N-VA, Spirit en onafhankelijke ex-VU'ers er samen naar de kiezer onder de naam WIJ.

In 2010 sloegen twee WIJ-leden de deur achter zich dicht en moest LDD de coalitie van Kuijpers redden. Bij de verkiezingen van 2012 kwam WIJ niet meer op. Kuijpers zelf koos voor N-VA. Hij duwde de lijst, want hij had niet de ambitie voor een nieuw uitvoerend mandaat. Eind 2015 stopte Kuijpers ook met de lokale politiek. Op de nationale nieuwjaarsreceptie van N-VA begin 2016 zette N-VA-voorzitter Bart De Wever Willy Kuijpers uitgebreid in de bloemetjes. Kuijpers kreeg er een paar nieuwe sandalen cadeau. Eind juni 2016 moest Willy Kuijpers zijn eigen afscheidsviering in Herent missen omdat hij in het ziekenhuis lag na een beroerte. Het weerhield hem niet om in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen de N-VA-lijst vanop de voorlaatste plaats te steunen.

Dinsdag overleed Kuijpers. De gemeente Herent heeft al aangekondigd dat ze een rouwregister zal openen voor haar gewezen burgemeester.

