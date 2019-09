Caroline Gennez (SP.A), sinds 13 jaar gemeenteraadslid in Mechelen, stopt met lokale politiek. De voormalige voorzitter van de socialisten blijft wel actief in het Vlaams Parlement.

Dat laat Gennez zelf weten in een persbericht. SP.A zit in Mechelen momenteel in de oppositie, maar van 2006 tot 2012 was Gennez eerste schepen in Mechelen.

Gennez wil in Mechelen plaatsmaken voor de 35-jarige Thijs Verbeurgt, momenteel afdelingsvoorzitter van SP.A in de Dijlestad.

Gennez zal zich volledig focussen op haar werk in het Vlaams Parlement, maar blijft zich voor Mechelen engageren. 'In het Vlaams Parlement zal ik naast mijn grote liefde voor onderwijs ook de dossiers werk en economie opvolgen. Thema's die van het grootste belang zijn voor de welvaart en het welzijn in onze stad', zegt ze.

Gennez: 'Ik had de ongelooflijke eer om de Mechelaars eerst zes jaar te dienen als schepen en nadien bijna zeven jaar als fractieleider in de oppositie. Ik ben fier dat ik verschillende realisaties in Mechelen mee mogelijk heb gemaakt, zoals ondernemingshuis Oh!, Mechelen Kinderstad en de uitbreiding van flexibele kinderopvang op maat van elk kind.'

Thijs Verbeurgt

Gennez looft haar opvolger Verbeurgt als een groot politiek talent: 'Thijs is slim, rad van tong en heeft een groot hart voor mensen. Hij is de geknipte figuur om uit te groeien tot dé meest sociale en duurzame stem in de Mechelse gemeenteraad. Als SP.A kunnen we ons geen betere frontman wensen.'

Verbeurgt werkte een tijd op de studiedienst van SP.A en leerde daar de kneepjes van het vak. Hij zal in de gemeenteraad zetelen naast Karel Geys en Farid Benasser en wordt er fractieleider.