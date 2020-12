In Uruguay is tweevoudig president Tabaré Vazquez op tachtigjarige leeftijd overleden. Vazquez leidde het land van 2005 tot 2010 en een tweede keer van 2015 tot begin dit jaar. De man, van opleiding oncoloog, overleed aan longkanker, terwijl hij bekendstond als een fervent antitabaksstrijder.

Zo maakte Vazquez van Uruguay in 2006 het eerste land van Latijns-Amerika waar de sigaret verbannen werd uit openbare plaatsen. De strijd tegen tabak had ook een persoonlijke weerklank voor Vazquez, die tussen 1962 en 1968 zijn zus, moeder en vader aan kanker verloor. Nu heeft de ziekte ook hem geveld.

De begrafenis zal zondag plaatsvinden in strikt familiale kring, als gevolg van de coronapandemie. De bevolking kan de dienst wel volgen op televisie.

