In gesprek met De Zondagvertelt voormalig premier Guy Verhofstadt over zijn nieuwe rol als voorzitter van de Europese Toekomstconferentie. 'Europa is nodig, maar dít Europa toont manifeste zwakheden. De vaccinatiestrategie is het beste voorbeeld. Dat is een fiasco.'

Wat de Toekomstconferentie zoal inhoudt? 'We zullen burgers aan het woord laten, debatten organiseren, een sociaal platform lanceren, noem maar op. Dat moet uitmonden in een lijst aanbevelingen én een tekst over de toekomst van Europa.' Een nieuw Europees verdrag behoort tot de mogelijkheden, zegt Verhofstadt, 'maar het is niet de insteek.'

Dat Europa aan verandering toe is, bleek maar weer het afgelopen jaar, zegt Verhofstadt. 'De pandemie heeft opnieuw de fundamentele zwakheden van de Unie blootgelegd. Wij zijn geen échte unie. Behalve het EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap, voeren we geen gezamenlijk gezondheidsbeleid. We betalen daar de prijs voor.'

Of hij denkt dat Boris Johnson ondertussen in zijn vuistje lacht? 'Ik zou niet te hard lachen als ik hem was. Hij heeft misschien goede onderhandelaars voor contracten (over vaccinleveringen, nvdr.), maar door de Brexit ziet hij zijn export naar Europa ineenzakken. De Brexit is geen goede zaak, voor niemand. Ik denk trouwens nog altijd dat er binnenkort een jonge generatie zal opstaan die weer aansluiting wil.'

Verhofstadt verliest nooit zijn geloof in de Unie. 'Niet in het idee, neen. De Europese landen kunnen niet overeind blijven in een wereld die gedomineerd wordt door grote rijken zoals China, India, Rusland en de Verenigde Staten. Dat is mijn diepste overtuiging. Onze belangen kunnen alleen verdedigd worden door een sterk Europees blok, niet door een los samenraapsel.'

Lees het volledige interview met Guy Verhofstadt in De Zondag.

Wat de Toekomstconferentie zoal inhoudt? 'We zullen burgers aan het woord laten, debatten organiseren, een sociaal platform lanceren, noem maar op. Dat moet uitmonden in een lijst aanbevelingen én een tekst over de toekomst van Europa.' Een nieuw Europees verdrag behoort tot de mogelijkheden, zegt Verhofstadt, 'maar het is niet de insteek.'Dat Europa aan verandering toe is, bleek maar weer het afgelopen jaar, zegt Verhofstadt. 'De pandemie heeft opnieuw de fundamentele zwakheden van de Unie blootgelegd. Wij zijn geen échte unie. Behalve het EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap, voeren we geen gezamenlijk gezondheidsbeleid. We betalen daar de prijs voor.'Of hij denkt dat Boris Johnson ondertussen in zijn vuistje lacht? 'Ik zou niet te hard lachen als ik hem was. Hij heeft misschien goede onderhandelaars voor contracten (over vaccinleveringen, nvdr.), maar door de Brexit ziet hij zijn export naar Europa ineenzakken. De Brexit is geen goede zaak, voor niemand. Ik denk trouwens nog altijd dat er binnenkort een jonge generatie zal opstaan die weer aansluiting wil.'Verhofstadt verliest nooit zijn geloof in de Unie. 'Niet in het idee, neen. De Europese landen kunnen niet overeind blijven in een wereld die gedomineerd wordt door grote rijken zoals China, India, Rusland en de Verenigde Staten. Dat is mijn diepste overtuiging. Onze belangen kunnen alleen verdedigd worden door een sterk Europees blok, niet door een los samenraapsel.'Lees het volledige interview met Guy Verhofstadt in De Zondag.