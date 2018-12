Voormalig MR-politica Assita Kanko komt op voor N-VA: 'Zal me voor dezelfde dossiers inzetten'

Kanko zetelde in de gemeenteraad van Elsene voor MR, maar kwam bij de jongste lokale verkiezingen niet meer op. Ze wilde zich toeleggen op vrouwenrechten en haar incubator voor vrouwen die een carrière in de politiek nastreven.

Vrijdag maakt ze haar terugkeer naar de actieve politiek bekend, bij N-VA. 'In de huidige omstandigheden wil ik de politiek niet passief volgen, maar zelf weer een rol spelen en het woord nemen', zegt ze. 'De vrijheid van denken moet weer meer ruimte krijgen in de politiek. N-VA brengt een duidelijk en eerlijk verhaal, zeker over migratie en integratie.'

Daarbij heeft ze in het bijzonder respect voor voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. 'Theo is een fijne gast en een sterke politicus. Hij durft met ideeën komen en ze verdedigen. Wat we nodig hebben is eerlijke, beheerste en haalbare migratie.'

'Met Assita hebben we een enorme versterking te pakken', zegt voorzitter Bart De Wever. 'Zij vertelt al jaren een verhaal over hoe belangrijk de Verlichtingswaarden zijn en hoe ze ons op weg zetten naar echte emancipatie. Ik ben vereerd dat ze dat verhaal samen met ons wil vertellen en zich bij ons aansluit.'

Meedoen

Op welke lijst ze zal staan, is volgens Kanko nog niet beslist. Een mogelijke optie is lijstttrekker in Brussel-stad, nu huidig N-VA-fractieleider Johan Van den Driessche heeft aangekondigd dat hij de politiek verlaat. 'Ik ga sowieso in mei op een lijst staan,' zei ze op Radio 1. 'Maar we hebben echt nog niet gesproken over welke plaats op welke lijst. Ik weet wel dat ik mee mag doen. Ik kom niet naar de trein kijken, ik kom echt meewerken.'

Kanko, die naar eigen zeggen veel goede maar ook felle reacties ontving, zegt dat ze 'dezelfde Assita blijft en zich voor dezelfde dossiers zal inzetten, maar binnen een nieuwe politieke familie'.

Controverse

Kanko, die geboren werd in Burkina Faso, gaf op Radio 1 ook haar mening over de regeringscrisis rond het veelbesproken VN-pact van Marrakesh, dat ze 'window dressing' noemt. 'We kunnen dat tekenen en denken dat daarna alle problemen zijn opgelost. Op zo'n oppervlakkige manier zo'n belangrijk dossier aanpakken vind ik echt jammer.'

'De onderliggende oorzaken worden niet aangepakt. Europa is niet in staat geweest om iets te veranderen. Merkel is naar Brussel gekomen en de enige verandering was de verkeerstoestand daar.'

'N-VA is niet tegen maar voor migratie en voor succesvolle integratie, maar het migratiepact is daar geen oplossing voor'.

De omstreden en snel weer ingetrokken campagne op de sociale media was 'totaal fout', erkent Kanko. 'Daar zijn geen excuses voor, en Bart De Wever heeft onmiddellijk gezegd dat het niet oké was. Het is belangrijk om dat toe te geven.'