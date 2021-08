Jacques Rogge was 12 jaar lang voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.

Voormalig IOC-voorzitter Jacques Rogge is op 79-jarige leeftijd overleden, zo maakte het Internationaal Olympisch Comité zondag 'met een immense droefheid' bekend.Rogge was IOC-voorzitter tussen 2001 en 2013, nadien werd hij erevoorzitter. Voordien was hij voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité BOIC (1989-1992) en de Europese Olympische Comités EOC (1989-2001). Na zijn IOC-voorzitterschap werd hij bij de Verenigde Naties Speciale Gezant voor jonge vluchtelingen en sport. 'Het was een eer om twaalf jaar aan het hoofd van deze organisatie te staan. Ik ben ervan overtuigd dat de olympische beweging sterk is en dat ze een schitterende toekomst voor zich heeft', verklaarde Rogge bij zijn afscheid als IOC-voorzitter.