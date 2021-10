In gesprek met De Zondagmaakt voormalig boegbeeld van Groen Mieke Vogels zich druk om het gebrek aan politieke actie om klimaatverandering tegen te gaan. 'Alle partijen zijn bang van de kiezer, ook de mijne.'

Het is nog niet te laat, zegt Vogels. 'Als we nú handelen, kunnen we nog onder de twee graden blijven. De politiekers moeten eindelijk ballen tonen. Het is op leven en dood. Ik had gehoopt dat corona het breekpunt zou zijn, maar dat blijkt helaas niet zo. We leven weer zoals voordien. De files zijn langer dan ooit. Ryanair promoot weer vliegreizen naar Caïro voor 59 euro. ( zucht ) Dat maakt me zo triest.'

Ze weet ook wel waarom de politiek niet in actie komt. 'Men is te veel bezig met de volgende verkiezingen. Alle partijen zijn bang van de kiezer, ook de mijne. Die angst zit zo diep ingebakken dat ze verlammend werkt. Maar ze vergissen zich. De politicus die durft, die zal beloond worden door de kiezer.'

Ze noemt concrete actiepunten. 'Ballen tonen, verdorie. Maak vliegreizen duurder. Maak nú werk van de betonstop. Subsidieer de korte keten in plaats van de industriële landbouw. ( windt zich op ) Het is toch waanzin dat wij onze gronden uitputten om patatten te exporteren naar China? En de Boerenbond is daar fier op, hè. Dat zijn maar enkele voorbeelden. Dúrf out-of-the-box denken.'

