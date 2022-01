Voormalig administrateur-generaal van Bloso Carla Galle is overleden. Ze werd 73. Dat bevestigt Sport Vlaanderen, dat uit Bloso voortvloeide, donderdag.

Galle begon haar carrière als zwemster en belandde in de jaren 90 via de politiek aan het hoofd van een van de belangrijkste sportorganisaties van ons land. De gewezen topzwemster - Galle nam deel aan de Olympische Spelen van 1968 en zwom verschillende Belgische records - en gewezen partijsecretaris van de SP werkte meer dan 20 jaar voor Bloso, waar zij als administrateur-generaal de dagelijkse leiding op zich nam.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) reageert aangeslagen op het overlijden van voormalig administrateur-generaal van Bloso, tegenwoordig Sport Vlaanderen, Carla Galle. 'Ze heeft veel betekend voor de sport in Vlaanderen én voor de Vlaamse Rand', klinkt het.

Galle, een gewezen profzwemster, werkte meer dan 20 jaar voor Bloso, waar ze als administrateur-generaal de dagelijkse leiding op zich nam. In die hoedanigheid was ze een drijvende kracht achter de Gordel, en bleef ze hameren op de Vlaamse dimensie van die jaarlijkse sportieve hoogdag, zegt Weyts.

Galle woonde ook net als Weyts in Beersel, een gemeente in de Vlaamse Rand. 'Ze wist heel goed hoe belangrijk het was om te blijven hameren op de basiswaarden van de Gordel en op het Vlaamse karakter', aldus Weyts. 'Kordate Carla

Galle heeft bergen verzet. Ze zal gemist worden.' Galle was ook jarenlang partijsecretaris van de SP, de toenmalige socialistische partij. 'Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar familie, vrienden en nabestaanden', laat opvolger Vooruit weten.

