Volgens het voormalige hoofd van de militaire inlichtingendienst ADIV, generaal-majoor Philippe Boucké, lag zijn ontslag al op 8 juli op tafel. Dat zegt hij op Twitter, schrijft De Standaard. Het account van Boucké is afgeschermd, maar zijn tweets zijn geretweet door onder meer N-VA-Kamerlid Theo Francken.

Defensie maakte vrijdagochtend via een persbericht bekend dat Philippe Boucké niet langer aan het hoofd staat van de militaire inlichtingendienst ADIV. Hij wordt vervangen door vice-admiraal Wim Robberecht. Dat nieuws kwam als een verrassing, want de generaal-majoor kwam woensdag in de Kamer nog aan het woord in de Commissie Landsverdediging over de zaak Jürgen Conings. Boucké en zijn inlichtingendienst kwamen in opspraak in de zaak, vooral vanwege de manke communicatie.

Op Twitter geeft Boucké voor het eerst kritiek op de manier waarop hij opzijgeschoven werd. 'Op 8 juli kreeg ik als enige boodschap dat men mij wou vervangen en zelfs een disciplinaire sanctie tegen mij wou lanceren. Op 14 juli ben ik op de parlementaire commissie Defensie vier uur lang ondervraagd, het resultaat de dag zelf is gekend, de meesten hebben mij gesteund', schrijft Boucké in een tweet.

'Op 15 juli, de dag dat er beslist werd mij te vervangen, lagen er twee opties op tafel. Ik heb zelf aangegeven te willen verder doen op voorwaarde dat ADIV versterkt werd met personeel. De tweede optie was mij te vervangen. De keuze is gekend', voegt hij er nog aan toe.

Verschillende politici en generaals reageerden dit weekend verrast op het ontslag. Donderdag is een extra bijeenkomst van de commissie Defensie gepland over de zaak. (Belga)

