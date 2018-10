Voorlopige resultaten: kartel SP.A-Groen verliest in Gent, Open VLD boekt winst

Het vertrek van burgemeester Daniel Termont zorgde voor een onvoorspelbare verkiezingsdag in de Arteveldestad. Omdat er in de stad met potlood en papier gestemd werd, laten de officiële uitslagen op zich wachten. In één bureau werd bovendien wit poeder aangetroffen in een aantal brieven, waardoor 600 stemformulieren voorlopig niet behandeld kunnen worden.

Uit de eerste officiële resultaten blijkt dat Open VLD met lijsttrekker Mathias De Clercq een grote winst beet heeft. Het kartel SP.A-Groen zou dan weer op fors verlies staan.

In 2012 haalde Termont bijna 45.000 voorkeursstemmen, en vooral schepen Mathias De Clercq (Open VLD) lijkt er vanuit te gaan dat hij daar aanspraak op kan maken. Hij omschrijft zich als de erfgenaam van paars in de Arteveldestad, en was van in het begin duidelijk over zijn ambitie om burgemeester te worden. Lukt dat niet, dan vertrekt hij naar Brussel.

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) noemde het al 'absoluut logisch' dat zijn partijgenoot Mathias De Clercq een 'belangrijke rol' moet spelen in de nakende coalitiegesprekken in Gent. Of De Clercq de burgemeestersjerp moet krijgen, wil De Croo niet expliciet zeggen. 'We zullen dan wel zien waar we uitkomen.'

In Gent zei Groen-kopstuk Elke Decruynaere na het stemmen ook al dat het kartel met SP.A niet zal splitsen. Ook niet na de verkiezingen. 'Er is geen sprake van', herhaalde Decruynaere. In Gent is het mogelijk dat Groen haar machtspositie binnen het progressief kartel SP.A/Groen zondag kan uitbreiden.

Maar ook in dat geval gelooft Decruynaere niet dat de discussie over een breuk na de verkiezingen opnieuw oplaait. 'Het heeft 6 jaar goed gewerkt', klinkt het. Eerder bevestigde ook Filip Watteeuw, het gezicht van het fel besproken circulatieplan en de nummer 2 van de Gentse groenen, zijn loyauteit aan het kartel met de Gentse socialisten.

In Gent zwaait burgemeester Daniel Termont (SP.A) vanavond af. Het kartel van SP.A en Groen heeft met Rudy Coddens een veel minder klinkende naam aan het hoofd van de lijst.

Grote uitdager van het zittende stadsbestuur was de N-VA, die vooral mikte op een beter resultaat dan in 2012. Op basis van de eerste officieuze resultaten zal dat er niet inzitten. De partij had af te rekenen met interne strubbelingen tijdens de lijstvorming, en voor nieuwkomer Anneleen Van Bossuyt was het niet niet altijd even gemakkelijk om zich in de campagne te knokken. De partij profileerde zich vooral met kritiek op het circulatieplan waar Groen-schepen Filip Watteeuw het gezicht van was.

In de laatste rechte lijn van de campagne lag de focus op de verkrotte sociale woningen in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. Vooral de PVDA had de afgelopen jaren felle kritiek op het woonbeleid van de meerderheid. Afgaand op de officieuze resultaten zou de partij zijn intrede kunnen maken in de gemeenteraad.