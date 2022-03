In Brussel zullen voor juli 2022 geen boetes gegeven worden voor Euro 4-dieselauto's, hoewel deze categorie auto's sinds 1 januari 2022 officieel uit de hoofdstad is verbannen. Dat schrijft L'Echo donderdag.

De bestuurders van deze wagens riskeren in principe vanaf 1 april een boete van 350 euro. Na de gedoogtermijn van drie maanden zou normaal volgende week de sanctiefase moeten beginnen. Maar er komen voor juli 2022 uiteindelijk geen boetes voor Euro 4-diesels, vernam de krant. In afwachting van de officiële beslissing van de Brusselse regering donderdag, wilde het kabinet van gewestelijk minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) geen commentaar geven.

Dat er nog geen boetes komen, is volgens de uitvoerende macht te wijten aan leveringsproblemen voor voertuigen door de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Volgens de krant echter is een en ander te wijten aan een slechte functionereing van de Brusselse administratie. Zo zou die de afgelopen drie maanden waarschijnlijk geen waarschuwingen hebben gestuurd naar de betroffen bestuurders vanwege een computerbug.

