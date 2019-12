Vrijdagvoormiddag vindt in de Senaat de geheime stemming plaats over de voordracht van gewezen Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Normaal is dat een formaliteit omdat er een politiek akkoord is gesloten, maar ditmaal liggen de kaarten anders. N-VA en Vlaams Belang hebben aangekondigd tegen te zullen stemmen.

Een week geleden lanceerde senaatsfractieleider voor de N-VA, Karl Vanlouwe, een scherpe campagne op de sociale media tegen Khattabi. De Ecolo-politica heeft volgens hem onvoldoende juridische bagage voor de functie. Hij verwees ook naar de actie van Khattabi in 2013, toen ze in een vliegtuig van Tunis Air persoonlijk tussenkwam bij de repatriëren van een Tunesiër, die illegaal in ons land verbleef.

Het Vlaams Belang heeft zich echter steeds principieel verzet tegen dergelijke politieke benoemingen als dusdanig in wat uiteindelijk één van de hoogste rechtscolleges van dit land is, reageerde fractieleider Guy D'haeseleer donderdag. "Op die manier ondergraaft men immers de democratische rechtsstaat en de legitimiteit van de arresten van dit Hof".

In november dienden toevallig twee rechters van het Grondwettelijk Hof te worden vervangen: voormalig SP-minister Erik Derycke en oud-Ecolo-senator Jean-Paul Snappe. De Kamer droeg sp.a-kamerlid Yasmine Kherbache voor en kort nadien zou de Senaat Zakia Khattabi voordragen.

Toen was te horen dat ook de liberalen de voordracht van de Ecolo-politica niet te steunen, waardoor de noodzakelijke tweederdemeerderheid ontbrak, wat een primeur zou zijn. Maar de stemming diende te worden uitgesteld om juridisch-technische redenen doordat sp.a'ster Yasmine Kherbache, die door de Kamer voorgedragen werd, de eed nog niet had afgelegd. Dat is intussen wel gebeurd.

Maar in tussentijd is de politieke toestand veranderd, waardoor Zakia Khattabi toch nog een kans heeft. Uit verschillende bronnen is te horen dat de MR een tegenstem niet zou zien zitten nu kersvers partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez eerder deze week is aangesteld als informateur. De liberalen zouden daardoor een onthouding overwegen.

In dat scenario wordt het een zeer nipte stemming en is het goed mogelijk dat het uiteindelijke resultaat zal afhangen van de afwezigen.