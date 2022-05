Voor het eerst heeft familie oehoes nest gemaakt in Vlaamse stad

Een koppel oehoes heeft in het centrum van Leuven een nest gemaakt, zo heeft de stad dinsdag bekendgemaakt. Drie jongen zijn ondertussen uit het nest geboren. De gebeurtenis is uniek: het is nog maar de tweede keer in België dat een wilde oehoe in een stedelijke omgeving een nest uitbroedt. Het andere gekende nest is in Eupen te vinden.

In totaal schatten wetenschappers dat er op dit moment zowat 200 oehoekoppels in België te vinden zijn. Het overgrote deel daarvan maakt hun nesten in rotsachtige en natuurlijke omgevingen, niet in steden. Eerder werden wel al oehoes gespot in bijvoorbeeld Geel of Sint-Joris-Weert, maar daarvan wist men dat het tamme, ontsnapte dieren waren.

De mannetjesoehoe in Leuven heeft een wetenschappelijke ring: daardoor is men zeker dat het om een wild dier gaat. De gegevens op de ring hebben de onderzoekers echter nog niet kunnen lezen, dus tot hiertoe is de herkomst van het dier niet bekend. De oehoe werd een eerste keer gehoord door een onderzoeker aan de KU Leuven begin december vorig jaar.

In de weken erna namen verschillende mensen hem waar op verschillende plaatsen in de stad. Daarna werd duidelijk dat het om een koppel oehoes ging, dat een nest had gemaakt op een specifieke plek. Op 12 april was er voor het eerst een jong te zien in het nest, ondertussen zijn er dat drie. Vorige week werden de jongen geringd, zodat het verdere verloop van hun leven gevolgd kan worden.

‘Van nature is de oehoe eerder een schuw dier, dat in rotsrijke omgevingen voorkomt’, zegt Kelle Moreau, onderzoeker bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. ‘Maar nu blijkt dat het dier erin slaagt om zich aan te passen: het nest zich dus ook in alternatieven voor die rotswanden. Dat is volledig nieuw.’

De dieren voeden zich in de stad voornamelijk met duiven en ratten, maar ook kraaien, kleine vogels, een eend en een eekhoorn zijn al in het nest teruggevonden. In Leuven wordt sinds enkele jaren een ‘duivenpil’ in duivenvoeder gestoken: die maakt dat de duiven onvruchtbaar worden. ‘Maar het is niet zo dat de oehoes onvruchtbaar zullen worden door de Leuvense duiven te eten”, verzekert Thomas Van Oppens (Groen), schepen voor Dierenwelzijn. ‘Daarvoor zouden ze nog veel meer duiven per dag moeten eten dan ze nu doen.’

Waarschijnlijk zullen de drie jonge oehoes, die op dit moment net geen twee maanden oud zijn, half juni uit het nest vliegen. Daarna kan het nog enkele maanden duren vooraleer ze volledig voor zichzelf kunnen zorgen. “Waar ze daarna naartoe zullen gaan, kunnen we onmogelijk voorspellen”, zegt Moreau. ‘Sommigen vestigen zich nabij hun geboorteplaats, anderen honderden kilometers verder.’

Moreau verwacht dat het ouderkoppel wel in de buurt van Leuven zal blijven, zoals dat gebruikelijk het geval is. ‘Eens een koppel een plaats heeft gekozen om een nest te maken, blijven ze er doorgaans trouw aan. Hopelijk hebben we hier in Leuven dus een nieuwe vaste stadsbewoner.’