Hasselaar Kim De Witte (41) mag als eerste Limburger voor de Partij van de Arbeid (PVDA) naar het Vlaams Parlement. Zowel bij de Vlaamse (5,7 procent) als federale verkiezingen (5,6 procent) stijgt de partij in Limburg met ruim 3 procentpunten.

'Dit is de eerste keer dat de PVDA écht doorbreekt in Limburg', zegt Eric Donckier, voormalig hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. 'Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen zakte de PVDA in Genk van drie zetels naar één, al haalde ze in de Hasseltse gemeenteraad voor het eerst twee zetels binnen. Eén daarvan was voor Kim De Witte, pensioenspecialist aan de KU Leuven. Nu is De Witte verkozen voor het Vlaams Parlement. Het succes van de PVDA hangt samen met het gevoel dat er toch veel mensen uit de boot vallen én dat de SP.A niet meer de partij is die ze onder Steve Stevaert was. Ook Raoul Hedebouw (Kamerlid uit Luik, nvdr.), die uitstekend Nederlands spreekt, heeft er mee voor gezorgd dat de partij aanvaardbaarder werd. Bij zowat elke PVDA-manifestatie in Limburg was Hedebouw erbij.'

De Witte had de doorbraak naar eigen zeggen 'gehoopt, maar niet verwacht'. De Witte: 'Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen haalden we 3 procent. Wie had gedacht dat we in een halfjaar zo'n sprong zouden maken? Ook al omdat de PVDA-campagne vooral inzette op Antwerpen.' De verklaring van het succes? 'Onze focus op drie thema's: eerlijke belastingen, een sociaal klimaatplan en fatsoenlijke pensioenen', zegt De Witte, die vorig jaar het boek De grote pensioenroof publiceerde.