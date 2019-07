Het KMI heeft vanwege de hitte voor de komende dagen 'code rood' afgekondigd. Het is voor het eerst dat die alarmfase voor hitte wordt afgekondigd in ons land.

Dat meldt David Dehenauw, hoofd van het departement voorspellingen van het KMI, via Twitter.

Dehenauw zegt dat beslist is om code rood af te kondigen na ruggespraak met de Risk Assessment Group en met de algemeen directeur van het KMI, 'omdat de objectieve criteria van de alarmfase bereikt worden'. Woensdag en donderdag worden lokaal temperaturen tot 39 en zelfs 40 graden verwacht.

Maatregelen

Bij code rood wordt gewaarschuwd om bepaalde maatregelen te nemen: veel drinken, zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging en rechtstreekse zonnestralen vermijden.

Het KMI kondigt de alarmfase slechts af na overleg met IRCEL, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu, waarbij ook rekening gehouden wordt met de ozonwaarden. 'Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op', zegt het KMI op zijn website.

Warmteactieplan

De alarmfase van het warmteactieplan wordt niet afgekondigd. Dat meldt het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid, na een bijeenkomst van de zogenaamde Risk Assessment Group, waarin de verschillende overheden, het KMI, Ircel en Sciensano vergegenwoordigd zijn.

'De weersvoorspellingen geven momenteel aan dat de hitteperiode van korte duur zal zijn, waardoor een alarmfase niet nodig lijkt', zegt woordvoerder Joris Moonen dinsdag.

De alarmfase van het warmteactieplan is nog nooit afgekondigd sinds het ontstaan van het nationale ozon- en hitteplan. In die crisisfase kunnen extra maatregelen genomen worden bovenop maatregelen die al tijdens de waarschuwingsfase werden genomen. De waarschuwingsfase is vrijdag afgekondigd.

Bedrijven zitten met vragen

Niet alle bedrijven weten wat ze moeten doen bij extreme temperaturen. Dat zegt Sisi Leemans, communicatieverantwoordelijke van Idewe, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. 'Wij krijgen deze periode heel veel vragen over de hitte en vanaf welke temperatuur werknemers niet meer mogen werken', klinkt het.

Vanaf een bepaalde temperatuur is het namelijk wettelijk verplicht om maatregelen te nemen. Lees meer.

Vroeger stoppen

De hoge temperaturen die verwacht worden hebben de stad Brussel doen beslissen om een deel van de diensten op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 13 uur te doen stoppen met werken. Dat meldt Wafaa Hammich, woordvoerster van Brussels burgemeester Philippe Close (PS).

De diensten die enkel van 's morgens tot 's middags om 13 uur werken, zijn in de eerste plaats de buitenwerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld over de personen van de wegenwerken, de netheidsdiensten of de parkeerwachters.

Tegelijkertijd zijn er wel verschillende diensten van het departement demografie die wel open blijven voor het publiek in de komende hete dagen. Het gaat onder meer om de diensten burgerlijke stand, bevolking, administratief bureau voor vreemdelingen of de crèches.

Extra waakzaam

Door de extreme hitte deze week zijn ook rusthuizen extra waakzaam voor hun bewoners en halen ze de hitteplannen weer boven. 'Zoveel mogelijk drinken is de boodschap. Ouderen doen dat vaak niet spontaan, dus is het belangrijk dat ze voldoende water aangeboden krijgen', zegt Lieve Dhaene, woordvoerster van Zorgnet-Icuro. Naast ziekenhuizen vertegenwoordigt de koepel onder meer ook non-profitwoonzorgcentra.

De verzorgers van woonzorgcentra zien er niet alleen op toe dat de bewoners voldoende gehydrateerd zijn. 'Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de ouderen binnen blijven, dat de ramen toe zijn en dat de verduistering naar beneden is', zegt Dhaene. 'Ze voorzien ook in aangepaste, rustige activiteiten zonder zware inspanningen, in lichte voeding en in verkoeling.'

Dhaene wijst er ook op dat we de voorbije jaren wel vaker extreem warme dagen hebben gekend. 'De woonzorgcentra zijn daar dus wel al veel meer mee bezig en laten zich daar niet meer door verrassen.'