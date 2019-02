'Voor een volwassen conversatie heb je geen werkende benen, witte huid of jong hart nodig'

In het najaar was ik met een vriend op stap. Of beter: ik duwde zijn rolstoel door de stad. Door een flinke val met de koersfiets mocht hij een paar weken niet lopen. Maar hij moest en zou zijn huis uit gaan en dus duwde ik hem richting koffiebar. Terwijl ik al een cappuccino bestelde, was hij de kaart nog uitgebreid aan het bestuderen. De barista keek hem vragend aan, glimlachte beaat en begon toen héél traag tegen hem te spreken. Alsof het zijn eerste dag op de kleuterschool was. Nu is die vriend altijd wel in voor wat gein en dus vroeg hij haar op de dreinende toon van een vermoeide driejarige om een espresso. De vrouw was nog niet weer achter haar toog verdwenen of we kregen simultaan de slappe lach.

...