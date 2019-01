Vonnis over export van isopropanol naar Syrië met week uitgesteld

Voor A.A.E. Chemie Trading uit Kalmthout, de groothandel die de chemicaliën leverde, vroeg de douane een boete van 346.443 euro. Voor douanevertegenwoordigers Anex Customs uit Hoevenen en Danmar Logistics uit Stabroek werden boetes van respectievelijk 750.000 euro en 160.000 euro gevorderd. De zaakvoerders van A.A.E. Chemie Trading en van Anex en Danmar riskeren boetes van 346.443 euro en 500.000 euro, alsook celstraffen van vier en achttien maanden. De verdediging pleitte de vrijspraak.

'Het vonnis in de zaak-isopropanol is met een week uitgesteld', bevestigt meester Joris Vercraeye, advocaat van AAE Chemie Trading. 'Mijn collega meester Gevers (advocaat van Anex Customs en Danmar Logistics, nvdr.) heeft gisteren een verzoek tot heropening van de debatten ingediend. Aanleiding is een artikel in Knack, over een interne audit bij de douane over de zaak-isopropanol. Ik steun die heropening tot debatten, want aangezien het auditrapport er is, willen wij het ook hebben. Intussen gaan we bij de douane het auditrapport opvragen. De rechter kan dan volgende week ofwel de uitspraak doen, ofwel de debatten heropenen.'