Vonnis Belgisch luik van aanslagen in Parijs vandaag verwacht

De Brusselse correctionele rechtbank velt vandaag/donderdag haar vonnis in het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. In de zaak staan veertien verdachten terecht voor hun rol in de voorbereidingen en de nasleep van die aanslagen. Het federaal parket eiste werkstraffen voor twee verdachten en gevangenisstraffen van één tot vijf jaar voor de andere twaalf, van wie er twee overleden zouden zijn.

Op 13 november 2015 pleegden drie commando’s van negen mannen aanslagen op verschillende plaatsen in de Franse hoofdstad. Op 22 maart 2016 sloeg de terreurcel achter die aanslagen ook toe op de luchthaven van Zaventem en in de metro in Brussel. Bij de aanslagen in Parijs vielen 130 doden, bij die in België 32.

Meteen na de aanslagen in Parijs ging een grootscheeps gerechtelijk onderzoek van start, zowel in Frankrijk als in België. Verschillende verdachten werden geïdentificeerd en opgepakt. De belangrijkste van hen staan inmiddels in Frankrijk terecht voor hun rol in de aanslagen.

Daarnaast vervolgt het Belgische federaal parket nog veertien andere personen die ook op een of andere manier bij de voorbereiding van die aanslagen geholpen zouden hebben, zonder noodzakelijk te weten dat er een aanslag werd voorbereid.

Het gaat om Sammy Djedou, Youssef en Ayoub Bazarouj, Abid Aberkan, Ibrahim Abrini, Mohamed Rabhioui, Soufiane Al Aroub, Abdoullah Courkzine, Smaïl Farisi, Youssef El Ajmi, Zakaria Jaffal, Rafik El Hassani, Lazez A. en Meryem E.B. Elf van hen worden door het federaal parket beschouwd als deelnemers aan de activiteiten van een terreurgroep en een als leidinggevend figuur van een terreurgroep, de Belgische Syriëstrijder Sammy Djedou.

Sammy Djedou vertrok in 2013 naar Syrië en zou daar onder de naam “Abou Moussab” bij IS een hoge functie vervuld hebben. Hij zou in nauw contact hebben gestaan met Oussama Atar, die beschouwd wordt als een spilfiguur achter de aanslagen in Parijs en Brussel. Djedou kwam naar alle waarschijnlijkheid in december 2016 om het leven kwam bij een droneaanval op Raqqa, maar zijn overlijden werd nooit officieel vastgesteld.

Ook Youssef Bazarouj, die in juli 2014 naar Syrië trok en daar om het leven gekomen zou zijn, wordt nog steeds vervolgd. Hij zou de rechterhand geweest zijn van Abdelhamid Abaaoud en Oussama Atar, beschouwd als spilfiguren in de aanslagen van 13 november. Net als zij zou Youssef Bazarouj een cruciale rol gespeeld hebben bij de voorbereiding van de aanslagen.

Zijn broer Ayoub zou dan weer vanuit België Facebook- en WhatsApp-accounts hebben gemaakt via dewelke Youssef Bazarouj kon communiceren, en hij zou Salah Abdeslam geholpen hebben uit de handen van het gerecht te blijven. Zo zou hij in contact gestaan hebben met Abid Aberkan, in wiens woning Abdeslam op 18 maart 2016 uiteindelijk opgepakt werd.

Ibrahim Abrini is de jongere broer van Mohamed Abrini, die momenteel in Parijs terechtstaat voor zijn rol in de aanslagen van 13 november. Mohamed Rabhioui en Soufiane Al Aroub zijn twee kennissen van Abrini.

Nog op de lijst staan Abdoullah Courkzine, Smaïl Farisi en Youssef El Ajmi. Courkzine bracht na de aanslagen van 13 november Hasna Ait Boulahcen, de nicht van Abdelhamid Abaaoud, in contact met Abaaoud. Abaaoud en kwamen Ait Boulahcen op 18 november om het leven tijdens een politiebelegering in Saint-Denis.

Smail Farisi had zijn flat uitgeleend aan de broers El Bakraoui, spilfiguren van de aanslagen in Parijs en Brussel, terwijl El Ajmi door het federaal parket beschouwd wordt als een vertrouweling van Ibrahim El Bakraoui. Hij bracht El Bakraoui naar de luchthaven voor diens twee mislukte reizen naar Syrië, ging meermaals bij hem op bezoek in de flat van Smail Farisi en huurde een wagen voor hem.

Zakaria Jaffal verkeerde volgens het federaal parket ook steevast in de kringen van Salah Abdeslam en Ahmed Dahmani, met wie hij regelmatig IS-propaganda bekeek, en zou er ook bij geweest zijn toen de terroristen in de nacht van 12 op 13 november vanuit Brussel naar Parijs vertrokken.

Rafik El Hassani was de beste vriend van Brahim Abdeslam, de oudere broer van Salah Abdeslam, en bekeek samen met hen propagandavideo’s van Islamitische Staat. El Hassani wist dat Brahim Abdeslam via Skype contact had met Abdelhamid Abaaoud in Syrië, en toen Brahim Abdeslam in februari 2015 naar Syrië trok, was het de bedoeling dat Rafik El Hassani meeging.

Lazez A. werd kort na de aanslagen opgepakt met een defect pistool, een alarmpistool, twee kogels en kruitsporen in zijn bestelwagen, maar bleek niets te maken te hebben met de aanslagen. Meryem E.B.’s echtgenoot, Farid Kharkach, staat op het assisenhof in Parijs terecht omdat hij de terroristen aan valse documenten zou geholpen hebben. E.B. zelf zou daarbij minstens éénmaal geholpen hebben.

Het federaal parket eiste werkstraffen tegen die twee laatste verdachten, en gevangenisstraffen van één tot vijf jaar tegen de anderen.