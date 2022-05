Voka waarschuwt voor verslechtering loonkostenhandicap

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft maandagavond gewaarschuwd voor een verslechtering van de loonkostenhandicap. Voka lanceerde een ‘Groeimanifest’ tijdens een bijeenkomst in het Brusselse Tour & Taxis met zowat 600 ondernemers en politici, onder wie federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), en Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open VLD). In het manifest lijst Voka elf concrete engagementen op waarmee voor duurzame economische groei gezorgd kan worden.

De opeenvolgende automatische loonindexeringen in België zullen volgens Voka tot gevolg hebben dat de loonhandicap voor ons land met 5 procent zou verslechteren ten opzichte van onze buurlanden. ‘Daarmee wordt de verbetering van de loonhandicap in de periode 2008-2019 integraal teruggedraaid’, klinkt het. Voor Voka kan er dan ook geen sprake zijn van een aanpassing van de loonnormwet.

‘Onze bedrijven moeten in een Europese en internationale context concurrentieel kunnen blijven’, zegt Vokavoorzitter Wouter De Geest. ‘Die concurrentiepositie staat door de sterke loonkostenstijging onder zware druk. Daar niets aan doen, zal dit land 20 jaar terugkatapulteren in de tijd.’

In het Voka Groeimanifest spreken de Vlaamse ondernemingen elf engagementen uit om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. ‘We willen zorgen voor duurzame groei waar zoveel mogelijk mensen beter van worden. We gaan elk talent benutten en zorgen voor inclusieve werkomgevingen. We gaan er alles aan doen om de uitstoot van broeikasgassen fors te doen dalen. Tot slot is een verdere investering in onderzoek en ontwikkeling van cruciaal belang’, aldus De Geest.

Het is voor Voka essentieel dat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan en blijven. ‘De lat moet hoger. We verscherpen de doelstelling en ambiëren voortaan een werkzaamheidsgraad van 85 procent. Vlaanderen mag geen genoegen nemen met de middenmoot. Wij ambiëren de koppositie’, zegt de Vokavoorzitter.

Volgens Voka besteden ondernemingen, overheid, universiteiten, onderzoeksinstellingen en hogescholen vandaag ruim 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan onderzoek en ontwikkeling. Dat wil de werkgeversorganisatie opgetrokken zien tot 5 procent. ‘Dat maakt van Vlaanderen een wereldleider’, aldus De Geest.