Voka pleit voor versnellen werken aan Antwerpse ring

Uit een enquête die Voka liet uitvoeren blijkt nog maar eens de dominantie van koning auto: 60 procent van de 1.000 bevraagde Vlamingen geeft aan meestal met de wagen naar het werk te gaan (waarvan 14 procent met een bedrijfswagen). De auto ligt mijlenver voor op de (elektrische) fiets (18 procent), de trein (12 procent) en bus of tram (4 procent).

Om mensen te overhalen de auto vaker te laten staan, zijn volgens Voka 'meer en betere' investeringen nodig in het openbaar vervoer en bijvoorbeeld ook in fietspaden. Wie toch de auto in moet, moet dat filevrij kunnen doen.

Daarom pleit Voka ervoor de werken aan de Antwerpse ring te versnellen. 'In Antwerpen zijn de werken gestart, maar we vinden dat er een tand moet worden bijgestoken, want het slibt er iedere dag meer en meer dicht', zei Voka-topman Hans Maertens maandag in 'De Ochtend' op Radio 1. De Brusselse ring is een ander filedossier. Dat Brussels minister-president Rudi Vervoort vorige week zei dat er deze legislatuur geen akkoord meer komt over een optimalisering van de ring (omdat de Vlaamse regering volgens hem 'cavalier seul' speelt), kan voor Voka niet door de beugel. 'Dat is gewoon wraakroepend. Dat betekent dat alles met minstens een jaar wordt uitgesteld en dat voor een traject van amper 700 meter', aldus Maertens.

Voka herhaalt ten slotte het pleidooi voor de invoering van rekeningrijden. Daarbij betaalt de bestuurder naargelang het aantal kilometers dat hij aflegt. Behalve beslissingen inzake mobiliteit, hoopt Voka dat er nog voor de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van mei volgend jaar nog knopen worden doorgehakt in verband met de onderwijshervorming en extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois beloofde in een speech tijdens het evenement dat er tot de laatste dag van de legislatuur beslissingen zullen worden genomen. Wat mobiliteit betreft, is volgens Bourgeois de grote uitdaging om tot een gedragsverandering te komen. De Vlaamse regering doet volgens hem al veel inspanningen. Zo werden nog nooit zoveel bussen en trams besteld voor De Lijn, kwamen er forse investeringen in waterwegen, en zijn er recordinvesteringen om fietsen aantrekkelijker te maken. Hier is ook een rol weggelegd voor werkgevers, voegde Bourgeois er nog aan toe. Zij moeten 'de drempels voor fietsgebruik maximaal verlagen' door bijvoorbeeld douches te installeren, in kleedkamers te voorzien en bedrijfsfietsen aan te bieden.

Wat de files betreft, wees de Vlaamse regeringsleider erop dat de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen gestart zijn, op linkeroever. Voor de werken op rechteroever hoopt hij dat de aanvraag tot bouwvergunning nog deze regeerperiode kan worden ingediend. Ook rond de Brusselse ring zijn er al werken bezig, ondanks de onmin met Brussels collega Vervoort.

Dinsdag zit de N-VA'er trouwens samen met Vervoort en de andere regeringsleiders in het kader van het investeringspact van premier Charles Michel, waarvan de Brusselse ring een belangrijk onderdeel vormt. Rekeningrijden ten slotte, zal ook een rol krijgen in de beoogde gedragsverandering, gaf Bourgeois nog mee.