Voetbalmakelaars: 'Met wat geluk word je op een weekend plots steenrijk'

Gisteren pakte het federaal parket in België 33 mensen op in binnen- en buitenland in het kader van een onderzoek naar matchfixing en fiscale fraude in het voetbal. Hoofdtrainer van Club Brugge Ivan Leko, vooraanstaande spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic, voormalig manager van Anderlecht Herman Van Holsbeeck ... Allen werden gisterenochtend door het parket als verdachten opgepakt. Ook topscheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière werden voor verhoor meegenomen. Die laatste zou van Veljkovic korting hebben gekregen bij een aankoop van een auto. Sommige verdachten worden nog ondervraagd, anderen verschijnen vandaag voor de onderzoeksrechter.

