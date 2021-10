De Belgische spelersmakelaar Christophe Henrotay (48) was zeker tot 2016 eigenaar van CHM Management Group Limited, een bedrijfje opgericht op de Britse Maagdeneilanden, zo blijkt uit de Pandora Papers.

De Belgische voetbalmakelaar Christophe Henrotay kwam recent nog in opspraak in het dossier rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht aan Marc Coucke. En in 2019 werd hij in zijn woonplaats Monaco aangehouden in een onderzoek naar corruptie in het voetbal. In het kader van het journalistieke project Football Leaks brachten De Standaard en Le Soir in februari al eens Henrotays 'wereldwijde doolhof van fiscale sluiproutes' in kaart. Maar minstens één puzzelstukje ontbrak toen nog, zo blijkt nu uit gelekte documenten met financiële info die het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) ter beschikking stelde aan Knack, De Tijd en Le Soir.In de Pandora Papers staat te lezen dat Henrotay in november 2016 de uiteindelijk begunstigde was van het bedrijfje CHM Management Group Limited. Die offshore werd op 10 september 2001 opgericht op de Britse Maagdeneilanden (BVI) en had als activiteit 'sportpromotie en management van professionele spelers'. CHM had in 2015 naar schatting 2,3 miljoen euro aan activa. In 2016 werden de documenten van CHM Management Group Limited bijgehouden op de Seychellen. Correspondentie over het beheer van het bedrijf gebeurde dan weer met een kantoor in Monaco. En door de jaren heen had het offshorebedrijfje aandeelhouders uit achtereenvolgens de BVI, de Seychellen en de Marshalleilanden. We legden onze info voor aan Henrotay en vroegen onder meer of de offshore nog steeds actief is, en of de 2,3 miljoen euro aan activa zijn aangegeven aan de fiscus. Zijn Brusselse advocaat stuurde de volgende verklaring, met de vraag om die 'in extenso' op te nemen in ons artikel:'De heer Henrotay stelt vast dat de pers zich eens te meer de vrijheid heeft genomen om op basis van kennelijk gestolen documenten een eigen onderzoek naar zijn persoonlijke situatie in te stellen, zonder rekening te houden met zijn privéleven en vooral niet met het gerechtelijk onderzoek dat reeds aan de gang is. De heer Henrotay eerbiedigt de persvrijheid, maar heeft al deze vragen reeds beantwoord in het kader van het lopende onderzoek en wenst derhalve dat de pers ten minste de conclusies van het onderzoek afwacht alvorens tendentieuze artikelen over hem te publiceren.' De advocaat stelt dat Henrotay zich in het kader van het gerechtelijk onderzoek nog niet heeft kunnen verdedigen, daar hij nog geen inzage in het dossier heeft gehad. 'Wat hij in dit stadium kan zeggen, is dat de financiële structuren die zijn opgezet rond zijn activiteiten als spelersmakelaar zijn geadviseerd en opgezet door professionals in de sector, die de wettigheid ervan hebben gegarandeerd. Gerenommeerde belastingdeskundigen die hij onlangs heeft geraadpleegd, hebben de onderzoeksrechter een diepgaande analyse verstrekt waarin wordt geconcludeerd dat deze structuren volkomen wettig zijn. Hij vertrouwt er dan ook op dat justitie tot dezelfde conclusie zal komen.'