Voetbalcommentator Imke Courtois bespaart mee: ‘Ik neem veel minder een bad’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een big spender ben ik niet, maar wel een bourgondiër. Ik ga graag uit eten. Daarop wil ik niet besparen, net zomin als op mijn gezondheid. Zalm is duurder dan worst, maar ook lekkerder en gezonder. En ook aan nieuwe loopschoenen wil ik gerust wat meer uitgeven. Anders heb ik een hogere factuur bij de osteopaat. (lacht)

Ik ben nooit veel met geld bezig geweest, al besef ik heel goed wat voor comfort het met zich meebrengt. De voorbije maanden sta ik voor het eerst stil bij hoe duur alles is geworden. Dat heeft veel te maken met de mediaberichten over hoge energiefacturen, die me toch beangstigen. Ik merk het ook aan mijn zichtrekening. Ik probeer altijd binnen een bepaalde marge te blijven. Als ik daar aan het einde van de maand boven zit, stort ik wat geld door naar de spaarrekening. Maar nu zit ik er al twee maanden onder, waardoor ik toch wat meer oplet.

Als ik online iets wil kopen, stel ik me veel sneller de vraag of ik het wel écht nodig heb. Het antwoord is meestal ‘nee’, wat op zich al confronterend is. Daarnaast probeer ik het sluimerverbruik in huis te beperken, door zo veel mogelijk opladers en kleine apparaten uit het stopcontact te trekken. De thermostaat staat nu ook op 20 graden, in plaats van op 22. Voor een koukleum als ik is dat een aanpassing, maar met een extra trui is het perfect haalbaar. Ook op warm water bespaar ik. Vroeger nam ik heel vaak een bad, puur om mezelf op te warmen. Dat doe ik nu veel minder, en ook mijn douches worden korter. In de supermarkt begin ik wat meer te experimenteren met huismerken. Ook mijn spaarplannen zijn veranderd. Tot voor kort spaarde ik voor een terras, nu besef ik dat ik beter in zonnepanelen kan investeren.

Die kleine besparingen beschouw ik voorlopig nog als een uitdaging. Een beetje vergelijkbaar met de begindagen van de coronacrisis: hoe kunnen we er creatief mee omgaan? Na een tijdje begon dat toch door te wegen, en ik vrees dat het met deze crisis niet anders zal zijn. In elk geval ben ik niet van plan om mijn huis straks maar tot 15 graden te verwarmen. Dan neem ik er liever een extra job bij.

Ik ben nog op zoek naar een gouden besparingstip. Gematigd leren leven lijkt me een goed plan. En verder is het slim om op zoek te gaan naar goedkope activiteiten buitenshuis, zoals wandelen. Of veel sporten, en douchen bij je club. Dan heb je meteen ook minder tijd om te shoppen.