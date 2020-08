De bal gaat weer rollen, virus of niet. Met dit alfabet bent u helemaal voorbereid op het voetbalseizoen 2019-2020, dat al historisch mag worden genoemd nog voor de eerste match is afgetrapt.

Club Brugge en Charleroi spelen zaterdag de openingswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen.

Elke voetbalanalist - van Hein Vanhaezebrouck en Gert Verheyen tot uw buurman en de bakker om de hoek - weet het zeker: Club Brugge wordt opnieuw kampioen. Blauw-zwart behoudt het team dat als een trein door het afgelopen seizoen denderde. Velen zien Club een heel tijdperk domineren, in de trant van Bayern München in Duitsland of Juventus in Italië. Hoe vaker Brugge de Champions League-miljoenen binnenrijft, hoe dieper de kloof wordt. Je kunt de Belgische competitie zien als een clash tussen bouwbedrijven, met in de ene hoek het Uplace van Bart Verhaeghe en in de andere de Ghelamco Group van Paul Gheysens. Die laatste is de sterke man bij Antwerp, dat hij in ijltempo naar de Belgische top bracht. Gheysens is letterlijk aan het bouwen bij Antwerp. Zelfs de legendarische Tribune 2, waar de harde kern zit, moest plaatsmaken voor nieuwbouw. Wat dat betreft, staat Bart Verhaeghe op achterstand. Hij wil Jan Breydel afbreken voor een groter stadion, maar stuit op buurtprotest. Spelers, coaches en omkadering - in totaal zo'n duizend man - ondergaan wekelijks een coronatest, bepaalt het coronaplan van de Pro League. Wie besmet is, gaat zeven dagen in zelfisolatie. Onder andere bij Genk en Charleroi waren er uitbraken, maar geen van de betrokken spelers vertoonde symptomen. Sommigen trainden tijdens hun quarantaine op individuele basis en stonden naderhand scherper dan hun collega's. Er gelden strikte protocollen om buiten het veld alle contact te mijden. 'Club heeft 60 procent kans op de titel, Gent 40 procent', verklaarde een zelfbewuste Gent-voorzitter Ivan De Witte in De Zondag. Zijn club betaalde 6 miljoen euro voor Núrio van Sporting Charleroi: veel geld voor een verdediger. Gent is ambitieus en staat er financieel riant voor. Wel belandde de club in een transfersoap met Jonathan David, wellicht het grootste talent uit de Belgische competitie. De Canadees wil graag naar Lille, maar voor minder dan 30 miljoen euro onderhandelt Gent niet. De scheidsrechters hebben er zelf geen verklaring voor. Het aantal gele kaarten daalde vorig seizoen met 12 procent, het aantal uitsluitingen met een tweede gele kaart zakte met een derde en het aantal directe rode kaarten is zelfs meer dan gehalveerd. Zijn Belgische voetballers engeltjes geworden of is dit een neveneffect van de VAR? Werden overtreders voorzichtiger omdat ze weten dat hun fouten worden bekeken in het videobusje? Of grijpen arbiters minder vaak in omdat ze denken dat de VAR dat wel zal doen? Francky Dury begint aan zijn negentiende seizoen bij Zulte-Waregem. Eerder coachte de gewezen politie-inspecteur acht jaar Zultse VV, een voorloper van de fusieclub. Ooit was er de ambitie om hogerop te klimmen, maar na een mislukte passage bij AA Gent vindt Dury het nergens beter dan thuis. Hij is de enige coach in eerste klasse die gegarandeerd op post blijft, wat er ook gebeurt. Toch werkt de 62-jarige West-Vlaming al aan zijn opvolging. Met Timmy Simons en Davy De fauw haalde hij ambitieuze assistenten binnen. Beiden willen hoofdcoach worden. Bij NAC, Utrecht en Heracles was Cyriel Dessers goed voor één doelpunt per twee wedstrijden. Racing Genk tastte diep in de buidel voor de 25-jarige Belg, die in het vorige, ingekorte seizoen topschutter van Nederland werd. Veel scoren in de eredivisie is geen garantie op succes. Verdedigers zijn er ietsje lakser. 'Maar tegen Matthijs de Ligt, die toch voor 85 miljoen naar Juventus is verkast, kon ik ook mijn mannetje staan', reageerde Dessers bij zijn voorstelling. Net toen bij Antwerp de trainingen zouden herbeginnen, onderging Didier Lamkel Zé een cosmetische ingreep die een kale man kaalgeschoren doet lijken. Haarstoppels worden nagebootst met niet-permanente inkt. Een geldige reden om thuis te blijven, vond Lamkel Zé. Bij Antwerp waren ze een andere mening toegedaan. Natuurlijk draaide het om centen. De 23-jarige Kameroener wou loonsverhoging of een transfer. Antwerp rehabiliteerde Lamkel Zé, maar is hij al die fratsen wel waard? Het is een geweldige voetballer met marktwaarde, maar voor zijn ploeg is hij al bij al niet zo belangrijk.' Didier Lamkel Zé maakte vorig seizoen 6 goals en 1 assist.Tussen begin september en midden november spelen de Rode Duivels twee oefeninterlands en zes matchen voor de nieuwe editie van de Nations League. Vooral de dubbele confrontatie met Engeland spreekt tot de verbeelding. In de lente start normaal de kwalificatiecampagne voor het WK van 2022, maar aangezien sommige landen zich ook nog moeten kwalificeren voor het uitgestelde EK zullen er geheid kalenderproblemen ontstaan. De finale van de Nations League is voorzien voor juni 2021, tijdens het uitgestelde EK. Daar is nog geen oplossing voor. De UEFA lijkt er rekening mee te houden dat een Nations League-finale misschien wel te organiseren valt en het EK niet. Wie wordt het volgende talent dat de doorbraak forceert en van wie u later kunt zeggen: ik zag het al toen niemand hem kende? Club Brugge heeft een aanval met toekomst. Charles De Ketelaere (19) bezit techniek, snelheid en lengte, Maxim De Cuyper (19) debuteerde tegen Manchester United en was meteen de beste man op het veld. In de voorbereiding bleek Youssouph Badji (18) Clubs gevaarlijkste spits. Aster Vranckx (17) en Arnaud Bodart (22) zijn basisspeler bij KV Mechelen en Standard. Anderlecht stikt van de jonge talenten, maar Marco Kana (21), Jérémy Doku (18), Yari Verschaeren (19), Antoine Colassin (19) en Albert Sambi Lokonga (20) zullen pas echt schitteren als de hele ploeg draait. Verbazend genoeg kocht KBC uitzendrechten van de Belgische competitie. De app van de bank toont clips van elke goal, de beelden worden doorgestuurd zodra het doelpunt is toegekend. Ook wie geen klant is, kan 'voor de prijs van een hamburger' gebruikmaken van de app, meldt KBC. 'De grootbanken willen dienstenplatformen worden', schreef Trends over de verrassende zet. 'Of daar ook geld mee te verdienen valt, is andere koek.' 'Deze match is qua gevoel voor onze supporters zelfs nog belangrijker dan die tegen Anderlecht', zei Standard-kapitein Paul-José Mpoku vorig seizoen, vlak voor zijn team Charleroi trof. In Wallonië broeit een broederstrijd, al vindt Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat dat zijn club 'Standard nu wel definitief achter zich heeft gelaten'. De Carolo's hebben de wind in de zeilen, geholpen door de transfers van Mehdi's broer Mogi. Standard heeft een grotere achterban, maar moest kunstgrepen uithalen om zijn licentie te behalen. De transferperiode suggereert dat er weinig marge is bij de Rouches. In 1A voeren eigenaren uit Maleisië, Japan, Monaco, Qatar, Thailand, Saudi- Arabië en de Verenigde Staten de plak, en 1B is zo mogelijk nog exotischer. Wie is de kleurrijkste? Vincent Tan van KV Kortrijk maakte fortuin met eenarmige bandieten. De Maleisiër verkiest spelers met een 8 in hun geboortedatum en dwong een van zijn andere clubs in het rood te spelen, want dat brengt geluk. De Japanse mediagroep die STVV leidt, plaatste het logo van Fire Force op het shirt: een tekenfilmserie waarin vuurmagiërs elkaar bevechten in een postapocalyptisch Tokio. De Jupiler Pro League is een competitie waar onbekende coaches een kans krijgen, zolang het maar geen Belgen zijn. KV Oostende probeert het met Duitser Alex Blessin, die voorheen enkel met jeugdploegen werkte. Cercle verbond zijn lot aan de Engelsman Paul Clement, gewezen hulptrainer van Carlo Ancelotti bij Chelsea en Real Madrid. Bij STVV is het aan Kevin Muscat, één keer Australisch kampioen met Melbourne Victory. Moeskroen hoopt op gewezen zaalvoetballer Fernando Da Cruz, die één ervaring als hoofdcoach op zijn cv heeft: vijf jaar geleden werkte hij, met weinig succes, bij Moeskroen. Gereputeerde Belgische coaches als Hein Vanhaezebrouck, Marc Wilmots, Hugo Broos en Glen De Boeck zitten thuis. Eén week voor de start werd het competitieformat op zijn kop gezet. Dat gebeurde onder dwang van rechtszaken, een blamage voor het bestuur van de Pro League. 1A telt nu achttien teams: Waasland-Beveren, Oud-Heverlee Leuven en Beerschot komen er in laatste instantie bij. De eerste vier spelen voor de titel in Play-Off I, met halvering van de punten. De nummers 5 tot 8 kunnen in Play-Off II een Europees ticket winnen. De laatste in de stand zakt, de voorlaatste speelt barragematchen. Volgend seizoen zouden er drie dalers zijn, waardoor we in de zomer van 2022 weer in het format spelen van de afgelopen jaren. Tot nader order zijn toeschouwers niet toegelaten bij Belgische voetbalwedstrijden. Voor die beslissing viel, had de Pro League een draaiboek uitgewerkt met verplichte mondmaskers en gescheiden supportersvakken. Men hoopte per tribune 800 fans te ontvangen, met een maximum van 3000. De tweede golf besliste er anders over. De Pro League vraagt met aandrang om niet samen te komen in supporterscafés of buiten het stadion. De rijkste ploeg van het land? In principe is dat het eerder bescheiden KAS Eupen. De Duitstalige club is eigendom van het Qatarese ministerie voor Sport, onmetelijk rijk door de gasbel onder de Golfstaat. De club noteert jaar na jaar miljoenenverliezen, al is het net niet genoeg om in de problemen te komen voor het licentiedossier. Eupen krijgt spelers aangeleverd uit Aspire Football Dreams, een voetbalacademie voor Afrikaans talent, gevestigd in Doha. Die houdt er nu mee op. Het valt te vrezen dat er slecht nieuws aankomt voor de Oostkantonners. Vijf Rode Duivels keerden vorig seizoen terug naar België, al waren de passages van Vincent Kompany, Simon Mignolet, Nacer Chadli, Kevin Mirallas en Steven Defour niet allemaal voltreffers. Wie is de volgende in de rij? Vincent Kompany hangt regelmatig aan de bel bij Thomas Vermaelen. Bij het Japanse Vissel Kobe ligt Vermaelen nog anderhalf jaar onder contract, maar hij kan weg als hij dat wil. Michy Batshuayi en Christian Benteke zeiden volgens de geruchtenmolen beiden nee tegen Club Brugge. Chadli deed het goed bij Anderlecht, maar is blessuregevoelig en duur. Hij zou naar Antwerp kunnen. De schouder hoort niet bij de arm, besliste de IFAB, het orgaan dat het voetbalreglement opstelt. Voortaan is er pas sprake van handspel wanneer de bal beroerd wordt met de oksel of lager. Een wijziging met impact: met de schouder kun je een bal bewust richting geven. Krijgt België, als eerste herstartende competitie, de primeur van de eerste schoudergoal? Ook hoeven penalty's niet langer te worden overgedaan als de keeper te vroeg van zijn lijn komt, op voorwaarde dat de strafschopnemer sowieso buiten het doelkader schoot en niet werd gehinderd. Nieuwe rechtenhouder Eleven Sports betaalt 103 miljoen euro voor de uitzendrechten van de komende vijf jaar. Dat bedrag is per seizoen en de clubs spraken onderling een verdeelsleutel af: hoe groter de club, hoe meer centen. Eleven bezit ook de rechten op de Beker en de vrouwencompetitie. In de praktijk verandert er voor de televisiekijkende fan weinig. Op het moment van schrijven is er nog geen akkoord met Telenet, maar dat komt wellicht wel in orde. Abonnees van Proximus en Orange kunnen intekenen op drie betaalzenders die het Belgische voetbal in beeld brengen. Er bestaan ook streamingabonnementen, rechtstreeks te koop bij Eleven. Ook Extra Time, de voetbaltalkshow op Canvas, zou in zijn huidige vorm verder kunnen. 25-jarige Japanse international die bij Cercle Brugge centraal in de verdediging speelt. Gek genoeg is het land van de rijzende zon een hofleverancier voor de Belgische competitie. In 1A spelen 11 Japanners. De meerderheid zit bij STVV, dat Japanse eigenaren heeft, maar ook Charleroi, Antwerp en AA Gent keken naar het Oosten. Het zijn spelers met een strijdershart en een gave techniek, die bijna gegarandeerd in waarde stijgen: de Japanse J-League betaalt goed voor landgenoten met Europese ervaring. Wel blijkt de communicatie vaak lastig. In sommige kleedkamers is men er vanaf speeldag één mee bezig: waar ligt dit jaar de streep? Doorgaans wordt aangenomen dat een team 27 punten nodig heeft om zich te redden. Het hangt af van hoe zwak de concurrentie is. Vorig jaar bleek je met 23 punten safe, in 2016 degradeerde pechvogel OHL met 29 punten. Een sterke start is cruciaal. Nieuwkomers Waasland-Beveren, Oud-Heverlee Leuven en Beerschot mogen hun telraam alvast bovenhalen. Vincent Kompany schijnt een gezwollen speech te hebben gegeven op de eerste training - 'Dit jaar pakken we álles terug!' - maar niemand ziet RSCA meedoen voor de titel. De kas is leeg, leren de transfers. Anderlecht heeft zelfs niet de middelen om uitblinker Nacer Chadli te houden. De weinige toeschouwers op Anderlechts oefenmatchen, die achter gesloten deuren plaatsvonden, zagen een frisse, attractieve ploeg. Jammer dat Kompany opnieuw geblesseerd uitviel. Deze afkorting staat voor Expected Goals, een kernbegrip in de datarevolutie die het voetbal overspoelt. Het berekent de kans dat een actie tot een doelpunt leidt. Zo valt te becijferen hoeveel goals een elftal had moeten maken. Dergelijke statistieken dienen niet alleen om de tv-analyses op te leuken, almaar meer clubs gebruiken ze als leidraad voor transfers of zelfs om de ploeg op te stellen. Jess Thorup van AA Gent leunt sterk op data, net als de nieuwe Amerikaanse eigenaars van KV Oostende. Voetbalkenners van de oude stempel vinden het gebakken lucht. Yellow Red Koninklijke Voetbalclub Mechelen eindigde het afgebroken seizoen op de zesde plaats, boven Racing Genk en Anderlecht. De club teert op tweedekansers, spelers die bij grotere clubs weg moesten zoals Rob Schoofs (ex-AA Gent), Nikola Storm (ex-Club) en Geoffry Hairemans (ex-Antwerp) Beducht voor de fouten uit het verleden leggen ze in Mechelen de lat niet te hoog. De voorbereiding was pover, met zware nederlagen tegen Club Brugge, OHL en Standard. Tegen amateurteams Seraing en RWDM bleef Mechelen steken op een gelijkspel. Voortaan kunt u heel het weekend in de sofa hangen met voetbal op tv. Op verzoek van de nieuwe rechtenhouder krijgt elke eersteklassewedstrijd een apart tijdslot, zonder overlap tussen de wedstrijden. Op zondag worden vier wedstrijden afgewerkt: om 13.30 uur, om 16 uur, om 18.15 uur en om 20.45 uur. Het amateurvoetbal klaagt steen en been. Zondag is van oudsher hun dag. De amateurs vrezen publiek te verliezen - en zij hadden het door de coronacrisis al moeilijk. De amateurclubs vragen de Pro League een financiële geste, maar die lijkt er niet te komen.