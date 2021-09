De Voedselbanken vragen aan de beleidsmakers een bijkomende fiscale stimulus voor bedrijven om voedsel te schenken. De oproep komt er naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Voedselverliezen en- verspilling, die woensdag plaatsvindt.

In België werd in de eerste jaarhelft 6.000 ton onverkochte voedingswaren verdeeld onder maandelijks meer dan 175.000 mensen in nood. De depots van de Voedselbanken worstelen nog elke dag met de gevolgen van de coronacrisis, zo klinkt het in een persbericht. De organisatie kocht in 2021 uitzonderlijk wel 1.100 ton aan voeding aan dankzij eenmalige overheidssubsidies, maar de vraag op het terrein blijft groter dan het aanbod. Om het schenken van voedsel te promoten hebben Fevia, de federatie van de voedingsindustrie, en de Federatie van Voedselbanken een nieuw charter ondertekend.

Maar de voedselbanken richten zich ook tot de politiek. 'Vandaag kunnen bedrijven die voedsel schenken de btw (6%) recupereren. Naast dit fiscaal voordeel voor schenkers zouden de voedseldonaties voor goede doelen nog verder kunnen worden aangemoedigd door een regeling te implementeren zoals in Frankrijk. Daar wordt een belastingvermindering voorzien door de netto boekwaarde van de geschonken levensmiddelen in mindering te brengen, waarbij ook rekening kan worden gehouden met de opslag- en transportkosten', zegt gedegeleerd bestuurder Jef Mottar.

De Voedselbanken doen ook een warme oproep voor steun en giften vanuit de voedingsindustrie, retail en veilingen alsook het grote publiek. Maandelijks verdeelt een netwerk van 631 lokale verenigingen gratis voedsel aan meer dan 175.000 begunstigden. In 2020 werd zo 11.780 ton aan voedselverlies vermeden, klinkt het. Dat is net iets meer dan de helft (53,5 procent) van alle voedingsmiddelen die de Voedselbanken vorig jaar verdeelden.

