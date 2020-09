Door corona zien de Belgische voedselbanken 'een buitensporige toename van nieuwe armen'. Ze vrezen dan ook dat ze in het najaar minder genereus gaan kunnen zijn voor wie bij hen komt aankloppen. Dat schrijft Het Nieuwsblad maandag.

'Deze crisis heeft voor 15 tot 20 procent meer vraag naar gratis voeding gezorgd. Dankzij giften konden we dat aan, maar die extra budgetten zijn op tegen oktober', zegt voorzitter Jef Mottar van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

In 2000 deden 92.000 Belgen een beroep op de voedselbanken, in 2010 waren er dat 115.000, vandaag zitten ze aan 195.000 hulpbehoevenden. Het gaat niet om marginalen, wordt benadrukt, maar bijvoorbeeld om alleenstaande moeders met kinderen of ouderen met een ontoereikend pensioen.

