Voedselbanken kampen met tekorten door probleem met aanbesteding

De voedselbanken zouden die basisproducten normaal gesproken moeten krijgen, want België ontvangt daarvoor 88 miljoen euro van Europa. Nu zijn er echter landelijk problemen. 'In heel België is er een tekort', zegt Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) in de krant.

'Dat wordt alsmaar acuter. De vorige twee jaar hebben de verenigingen en de OCMW's ook maar de helft van de producten gekregen die ze besteld hadden. Die bestellingen mogen ze doen op basis van het aantal leefloners. In het hele land zijn er 157.000 mensen die een beroep doen op de voedselpakketten.'

Het kabinet van bevoegd minister Denis Ducarme (MR) geeft toe dat er een probleem was met de aanbestedingen. 'De offertes die zijn binnengekomen, voldeden niet aan de regels, dus hebben we in september een nieuwe oproep gelanceerd', zegt zijn woordvoerder.