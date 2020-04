Een 13-jarige Britse jongen is maandag overleden nadat hij positief was getest op het nieuwe coronavirus. Het ziekenhuis waar hij stierf en zijn familie zeiden dinsdag dat hij geen onderliggende gezondheidsproblemen had.

Het gaat om het jongst bekende slachtoffer van Covid-19 in het Verenigd Koninkrijk. Het jongste slachtoffer dat in een Europees land is geïdentificeerd, is een 12-jarig meisje dat in België is overleden.

De jongen stierf maandag nadat hij op vrijdag positief was getest op Covid-19, de dag na zijn opname in het King's College Hospital in Londen, volgens een verklaring van zijn familie. Nog volgens zijn familie kreeg de jonge, Ismail, 'last van ademhalingsproblemen en werd hij opgenomen in het King's College Hospital'. 'Hij werd op de beademing geplaatst en in een kunstmatige coma geplaatst en stierf helaas gisteren (maandag) ochtend. Voor zover wij weten had hij geen onderliggende gezondheidsproblemen', zei zijn familie. (Belga)